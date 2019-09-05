Синоптики рассказали, какая будет погода в Бресте на выходных

Новости Беларуси. Синоптики рассказали, какая погода будет в Бресте в пятницу и на выходных 6-8 сентября.

Как сообщает Белгидромет, в пятницу ночью в Брестской области будет малооблачно, днём – переменная облачность. Вероятность осадков не превышает 5-10%. Ночью ожидается южный ветер 3-5 м/с, днём – северо-западный 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха составит +10… +12°C, днём ощутимо потеплеет – +20… +22°C.

В субботу ожидается переменная облачность, в основном без осадков, но в западных районах Брестской области возможны кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер будет меняться от северо-восточного до восточного умеренного.

В Москве +24, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 сентября

Ночью похолодает до +9… +11°С, днём столбик термометра поднимется до +21… +23°С.

В воскресенье прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью и днём могут пройти дожди, вечером возможны грозы. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный, при грозах – порывистый.

Ночью воздух охладится до +15… +17°С, днём воздух нагреется до +19… +21°C

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