МВД Беларуси усилит работу с обращениями граждан и реагирование на публикации в СМИ

Новости Беларуси. После общения с главой государства, Юрий Караев поделился деталями встречи с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. После общения с главой государства, Юрий Караев поделился деталями встречи с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министр отметил, что после недавнего совещания Президента с силовым блоком страны, уже делаются определённые шаги.
Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
В целом, разговор состоялся о моих впечатлениях о системе органов внутренних дел. Я доложил свои впечатления, о том, что да, немного надо усилить мое управленческое влияние на дисциплину, морально-психологический климат в рядах сотрудников. Те моменты, которые были высказаны после совещания у главы государства, по оценке работы правоохранительных органов в целом, я доложил о шагах, которые мы делаем в этом направлении и в улучшении качества сбора доказательств по коррупционным делам или по борьбе с экономическими преступлениями.
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Кроме того, министр добавил, что под более острым углом будут анализироваться и материалы в СМИ, которые касаются работы МВД.