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Стать мамой во время войны. Как беременность на фронте меняла жизнь женщины?

23 марта 2020 19:49
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Беременность во время войны с точки зрения высшего командования – явление исключительно позитивное. Демографическая ситуация критическая, а потому любая женщина, забеременевшая на фронте, неизменно отправляется в тыл.

Стать мамой во время войны. Как беременность на фронте меняла жизнь женщины?-1

Стать мамой во время войны. Как беременность на фронте меняла жизнь женщины?-3

При этом совершенно не важно, замужем она или это плод внезапно возникшего чувства. Правда, для одних это потом станет трагедией – их дети так и будут расти без отца, а вот для других – счастливым билетом.

Стать мамой во время войны. Как беременность на фронте меняла жизнь женщины?-6

Анатолий Шарков, доктор исторических наук:
Это во многом спасало вот этих женщин от гибели. И, собственно, этот ребенок рос, воспитывался вместе с ней, а она в тылу где-то работала.

Стать мамой во время войны. Как беременность на фронте меняла жизнь женщины?-9

Леонид Шах, командир 269-й отдельной батареи в 1944-1946 гг.:
Мы читали письма родителей, нам разрешалось. Мамаша пишет дочке примерно такое: «Маруся, вот твоя подружка Галя вернулась домой, родила сына. И мы очень хотели бы, чтобы и ты быстрее возвращалась домой».

Стать мамой во время войны. Как беременность на фронте меняла жизнь женщины?-12

Стать мамой во время войны. Как беременность на фронте меняла жизнь женщины?-14

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# Великая Отечественная война # общество # Анатолий Шарков # Леонид Шах # Фотофакт

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