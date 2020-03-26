«Приказываю изменить отношение к партизанкам». Совершенно секретно о женщинах на войне
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
«Я сдерживал себя. Это же искалечить жизнь девочке». Командир отряда рассказал, как относились к женщинам на фронте
В военные годы тысячи женщин, которые не входят в число военнообязанных, мобилизуют на основании приказов Сталина и по призыву комсомола.
Все они своей рукой пишут рапорт, мол, ухожу на фронт на добровольных началах.
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Отчасти и поэтому мужчины относятся к девушкам как к полубойцам. Ведь если те еще до войны не входили в число военнообязанных, то и во время ее судить их за дезертирство нельзя. Правда, пользуются этим девушки чаще чтобы «дезертировать» с полевой кухни на место сражений.
Совершенно секретно. Приказ от 15 октября 1943 года:
Небоеспособность партизан и партизанок в отрядах можно объяснить только отсутствием военной подготовки с людьми, вновь принимаемыми в отряд, и совершенно неправильного отношения к женщинам-партизанкам. На основании вышеизложенного приказываю изменить отношение к женщинам-партизанкам, считать их в отрядах равными с мужчинами, оказывать всемерное содействие в освоении оружия, имеющегося на вооружении отряда, посылать их на боевые задания вместе с мужчинами.