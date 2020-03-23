«Очень хорошо, внимательно к нам относятся». Пенсионеры в Беларуси благодарят соцработников и волонтёров за помощь

Новости Беларуси. Белорусы объединяются, чтобы помочь тем, кто в эти дни особенно нуждается в защите, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупные компании перечисляют на счета больниц средства, социальные сети пестрят предложениями помочь с доставкой лекарств или продуктов пожилым. Активно к масштабной программе помощи подключаются социальные службы и волонтеры. «Оставайтесь дома ради нас». В соцсетях набирает популярность флешмоб Материал Александра Добрияна.

Молоко, кефир, сметана, хлеб, батон и аспирин. Елена Недашковская весь день в треугольнике между продуктовым, аптекой и адресами пенсионеров.

Привычное дело для социального работника. Правда, теперь география расширилась. Заказы на телефон центра соцобслуживания поступают с восьми утра до восьми вечера. Кто-то делает заказ лично.

Сметана и батон. И батон. Пока хватит. Сын гомельчанки Галины Лацун живет далеко. Звонит несколько раз на день, беспокоится о здоровье мамы. Но продукты из магазина приносит тот, кто сегодня ближе.





Галина Лацун, пенсионерка:

Очень, очень хорошо, внимательно относятся к нам, пенсионерам. Мне вот уже 84 года, но я не чувствую этого возраста, потому что очень добрыми людьми окружена.

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Елена Недашковская, социальный работник:

Вообще та же обстановка. Но некоторые да, возле двери оставлять продукты надо. Даже не общаться. Только по телефону. Это их право. И маска есть, и перчатки. Чтобы обрабатывать, чтобы надежно. Люди пожилого возраста, чтобы они не переживали: я пришла в перчатках, маске, тут же обрабатываю. Видят, что все хорошо. Они довольны этим.

В самом большом районе Гомеля проживают 150 тысяч человек. Каждый третий – потенциальный клиент соцработников. Пока заказов немного, но специалисты отмечают: уже к концу недели нагрузка может вырасти кратно.

Плечо готовы подставить волонтеры.

Анжелика Жукова, председатель железнодорожной районной организации Белорусского общества Красного Креста:

На настоящий момент у нас есть 20 волонтеров, которые сегодня же пойдут и будут помогать. Это очень надежные, наши постоянные волонтеры. Есть еще и волонтеры, которых мы дополнительно привлекаем. Это где-то 500 человек, которых мы можем привлечь. Александр Добриян, корреспондент:

Это только в вашем районе? Анжелика Жукова:

Да. Это только в нашем районе. В данный момент не так много поступает звонков, но если в этом будет потребность, то, конечно, мы включимся.

Во время подъема эпидзаболеваний бабушки и дедушки пусть лучше посидят дома у телевизора, решили в Белорусском республиканском союзе молодежи. С теплым чаем, но без сплетен. Оно и к лучшему: ведь домыслы, как известно, опаснее самих вирусов. Рецепты же на привычные сердечные капли и таблетки от давления доставит молодежь.





Никита Левончук, студент Академии управления при Президенте Беларуси:

В свободное от учебы время, в выходные, когда получается, мы проявляем инициативу и с удовольствием помогаем нашим пенсионерам.

К сожалению, в то время, когда одни люди пытаются друг другу помочь, другие готовы воспользоваться доверчивостью старшего поколения. Не стоит стесняться просить показать паспорт, даже если это человек принес вам хлеб и молоко. Это просьба точно не обидит того, кто действительно пришел помочь. Как не попасться на удочку мошенников при бесплатной доставке товаров пожилым? В Минтруда озвучили рекомендации