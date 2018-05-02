Стартовала регистрация на ЦТ. Что нужно знать абитуриенту – большое интервью с директором РИКЗ

Регистрация будет проходить онлайн. Документы все равно нужны. Нужно иметь документ удостоверяющий личность, без него эту процедуру нельзя пройти. Оператор, конечно же, поможет и оформит заявление, внесет в базу данных, но нужно будет предъявить этот документ. И он должен быть действительным, не просроченным. Я обращаю внимание абитуриентов, что нужно посмотреть, чтобы срок действия был действительный, чтобы он не заканчивался во время самого ЦТ.

Юрий Миксюк, директор УО «Республиканского института контроля знаний»: Регистрация длится до 1 июня, поэтому сразу предупреждаю абитуриентов, что нужно воспользоваться именно этим сроком, позже уже такой возможности не будет. Поэтому нужно брать документы и идти в ближайший центр тестирования. Регистрация, как и в прошлом году, будет проходить автоматизированном режиме, и абитуриенты могут записаться в Центр тестирования, который им нравится или в который они хотят попасть.

Кроме паспорта таким документом может быть документ удостоверяющий, что абитуриент является либо беженцем, либо временно проживает – свидетельство о временном проживании. И если нет никаких документов, если они утеряны, то нужна справка МВД по форме №9.

Если человек по уважительной причине не успел зарегистрироваться? Ждать год получается?

Юрий Миксюк:

Получается, потому что на самом деле дедлайн всегда наступает в каких-то событиях. Если ты не успел, система перестает работать, поэтому никто уже не сможет зарегистрировать абитуриента. Надо зарегистрироваться в этот период.

Может ли кто-нибудь вместо абитуриента подать за него документы, если есть какая-то ситуация?

Юрий Миксюк:

Это только я бы рекомендовал в исключительных случаях, лучше когда абитуриент сам определяет, какие предметы он будет сдавать, не будет никакого сбоя, непонимания между ним и его представителем. Но, тем не менее, есть такая возможность. Случаи разные бывают уважительные. Законный представитель несовершеннолетнего может, имея на руках документ или копию документа, заверенную нотариально, абитуриента, может подать эти документы в пункт регистрации.

На какое максимальное количество испытаний можно зарегистрироваться?

Юрий Миксюк:

Законодательство разрешает подать документы на четыре предмета.

Какова процедура регистрации для иностранных студентов? Что делать если абитуриент не смог быть на ЦТ по уважительной причине? Когда пройдет основное ЦТ? Узнаете, посмотрев видеоматериал.