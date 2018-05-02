«Мы помним…». Воспоминания ветерана ВОВ о наступлении на Берлин

Николай Дряпочка, ветеран Великой отечественной войны:

16 апреля был дан приказ наступления на Берлин. Это была 3-я гвардейская танковая армия, 7-й танковый корпус 1-го Украинского фронта. 21-22 апреля мы были уже на окраинах Берлина, а так мы были, примерно, на расстоянии 150 км. Бои за город Берлин шли жесточайшие! В основном 1-й Белорусский фронт во главе с Жуковым. День и ночь сражались танкисты, артиллеристы, пехотинцы. Немцы начали применять фаустпатроны против танков и машин. И если они попадают в трансмиссию или кабину, то машина может взорваться и погибнет весь экипаж. Но ничего! Выстояли благодаря, конечно, хорошей подготовке умелого руководства воинских начальников и, конечно, офицеров. В течение 1 мая Берлин был взят.