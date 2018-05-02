В Минске 1 мая побит температурный рекорд, который держался с 1977 года

Новости Беларуси. В Минске 1 мая побит температурный рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он продержался более 40 лет.

В 1977 в День труда было +26,7 градусов, ну а накануне – почти 27,5.

Сегодня, 2 мая, также будет тепло. По юго-востоку страны синоптики обещают до +29 градусов. Не обойдется и без кратковременных дождей. Майские грозы будет сопровождать порывистый ветер.