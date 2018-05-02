«Ежегодно мы собираем лучших из лучших». Конкурс на звание лучшего пекаря прошёл в Минске

Новости Беларуси. В Минске прошел конкурс на звание лучшего пекаря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участниками стали представители столичных хлебозаводов. Это как опытные мастера, так и молодые специалисты.
Новости Беларуси. В Минске прошел конкурс на звание лучшего пекаря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участниками стали представители столичных хлебозаводов. Это как опытные мастера, так и молодые специалисты.
Теплые сдобные булочки, пироги с начинкой и караваи. И это далеко не всё, чем удивляли конкурсанты. В сладких рецептах мастера воплотили самые разные сюжеты.
Татьяна Акулова, заместитель генерального директора по производству КУП «Минскхлебпром»:
Подобные конкурсы проводятся ежегодно, это уже стало доброй традицией на нашем предприятии. Ежегодно мы собираем лучших из лучших. От каждого хлебозавода у нас их шесть, то есть сегодня шесть мастеров представляют свои композиции.
Елена Олихвер, пекарь:
Это всё медовое тесто. Единственное, затемненное тесто – с добавлением какао. Остальное тесто месится на меду.
К кулинарному состязанию участники готовились не один день. В результате получились настоящие шедевры. Необычные формы и самые непредсказуемые ингредиенты. Экспериментировали и с составом теста, и с начинкой. Ожидается, что совсем скоро лучшие рецептуры окажутся в технологических картах хлебозаводов. Так что лакомый кусочек попробует каждый.