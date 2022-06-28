Обеспечить животному надлежащий уход. Можно ли составить завещание на кота или собаку?

Скандалы и интриги. Хочешь рассорить родню, оставь ей наследство. За что белорусы сражаются в судах и что делать с имуществом, которое только мешает жить, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Были ли у вас какие-то необычные завещания? Я, например, знаю, что в Минске мужчина оставил хорошую, дорогую квартиру своим родственникам, но с условием, что они там сделают музей его имени. Что-нибудь подобное у вас бывало? Может быть, коту завещали все наследство?

Инна Новикова, нотариус Минского городского нотариального округа:

Мне, наверное, сложно сказать о необычности завещания, потому что в первую очередь при удостоверении завещания я как нотариус оцениваю, чтобы оно соответствовало законодательству. Может быть, завещатель и хотел бы как-то обозначить, описать, но это может повлечь в дальнейшем недействительность данного завещания. Оно должно быть, самое главное, неоспоримо и исполнимо. Даже на этапе удостоверения завещания я оцениваю, как оно в дальнейшем будет исполняться. В последнее время участились случаи такие, когда подназначают, допустим, наследника. Когда завещают конкретному лицу, а если это лицо не примет имущество, подназначают наследника. Коту, собаке? У меня был на приеме недавно человек, который хотел составить завещание на свою собаку. Я серьезно это говорю. Выслушав его, проконсультировав, я объяснила, что такое завещание не может быть составлено, согласно нашему законодательству. Но обеспечить надлежащий уход животному возможно. В завещании должен быть такой пунктик по возложению. То есть это поручение кому-то осуществлять уход, надзор за домашним животным. Поэтому женщина вернется, наверное, ко мне с таким написанным завещанием.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что СМИ много пишут про завещания, где действительно указываются пункты, которые просто изначально невозможно выполнить. Голливуд обычно на слуху. Нужно в день выкуривать по две пачки сигарет. То есть, мне кажется, они просто креативят, изгаляются. Юлия Самусенко:

Как это, собственно, проконтролировать – допустим, в день выкуривать две пачки сигарет? У нас существует какой-то комитет, который будет ходить и смотреть? Инна Новикова:

Нет, невозможно. Юлия Самусенко:

То есть наследство все равно будет получено.