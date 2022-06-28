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Ливни, град, шквалистый ветер. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

28 июня 2022 10:31
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Новости Беларуси. Грозы, местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра. На 29 июня в связи с такими прогнозами в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ливни, град, шквалистый ветер. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности-1

Вместе с тем в большинстве районов сохраниться жара. Днем 29 июня +29-34 °С, местами по Брестской области +35. Приблизительно такая я же температура воздуха сохранится и в последующие дни.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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