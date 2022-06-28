Прямой эфир

Чистое дно, есть где переодеться. Появилась карта безопасных пляжей Беларуси

28 июня 2022 10:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чистое дно, есть где переодеться. Появилась карта безопасных пляжей Беларуси-1

Дно таких водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов, имеются буи, которые обозначают границы заплыва, информационные стенды с правилами безопасности, кабинки для переодевания и теневые навесы, а главное – там дежурят спасатели. Найти подходящее и ближайшее для себя, а главное безопасное место для отдыха можно по ссылке через сайт МЧС.

# Водоемы Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ливни, град, шквалистый ветер. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
28 июня 2022 10:31

Ливни, град, шквалистый ветер. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Страны СНГ увеличили объём взаимной торговли
28 июня 2022 09:56

Страны СНГ увеличили объём взаимной торговли

28 июня отмечается Счастливый день сердечных объятий
28 июня 2022 09:38

28 июня отмечается Счастливый день сердечных объятий