Чистое дно, есть где переодеться. Появилась карта безопасных пляжей Беларуси

Дно таких водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов, имеются буи, которые обозначают границы заплыва, информационные стенды с правилами безопасности, кабинки для переодевания и теневые навесы, а главное – там дежурят спасатели. Найти подходящее и ближайшее для себя, а главное безопасное место для отдыха можно по ссылке через сайт МЧС.