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Страны СНГ увеличили объём взаимной торговли

28 июня 2022 09:56
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Страны СНГ заинтересованы во взаимодействии против санкционного давления Запада, которое прежде всего испытывают Беларусь и Россия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны СНГ увеличили объём взаимной торговли-1

Такое мнение 28 июня прозвучало в Минске на встрече полномочных представителей Содружества Независимых государств. Теперь на его просторах наблюдается значительный рост объемов взаимной торговли. Причем касается это прежде всего таких сфер, как промышленность, энергетика, транспорт. Активизация сотрудничества станет предметом разговора на заседаниях Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ. Предстоящую повестку встреч, запланированных на октябрь в Казахстане, обсудили в Минске.

# СНГ # общество # Фотофакт

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