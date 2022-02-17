Старались построить откровенный разговор. Владимир Кухарев ответил на вопросы студентов и преподавателей БНТУ

Новости Беларуси. Строительство жилья для молодежи, развитие экологического транспорта в Минске и создание новых спортивных площадок. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев ответил на вопросы студентов и преподавателей Белорусского национального технического университета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Встреча прошла в рамках единого дня информирования.

В ходе беседы обсудили перспективы строительства доступного жилья для студентов и молодых семей не только в столице, но и в городах-спутниках. Также звучали вопросы развития туризма, электротранспорта и новых локаций для активного отдыха.

В формате открытого диалога рассмотрели проект изменений и дополнений Конституции. Подняли тему сохранения исторической правды и патриотического воспитания молодежи. Студенты активно подключились к дискуссии и задали интересующие вопросы.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Студенты – это креативная часть общества, у них свой особенный взгляд. Очень радует, что студентов интересует будущее страны. Они сегодня задавали ряд вопросов, касающихся проекта Конституции. Мы старались сегодня построить такой откровенный разговор, чтобы максимально обсудить все проблемы. И самое главное – для них решить. Потому что спектр вопросов был самый различный, вопросы истории нашей страны, вопросы общественных отношений.

Сергей Харитончик, ректор Белорусского национального технического университета:

В стороне не останутся вопросы, связанные с развитием города, поскольку мы живем и трудимся, и учимся в одном из самых лучших городов мира. Понятно, наши ребята гордятся этим и хотят внести свой вклад в развитие города. Например, очень нам интересны те трудовые акции, которые проходят по инициативе города или районов города, где мы высаживаем какие-то кустарники, деревья высаживаем. Когда мы убираем наш город, приводим его в порядок.