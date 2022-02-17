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Старались построить откровенный разговор. Владимир Кухарев ответил на вопросы студентов и преподавателей БНТУ

17 февраля 2022 16:23
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Новости Беларуси. Строительство жилья для молодежи, развитие экологического транспорта в Минске и создание новых спортивных площадок. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев ответил на вопросы студентов и преподавателей Белорусского национального технического университета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Встреча прошла в рамках единого дня информирования.  

Старались построить откровенный разговор. Владимир Кухарев ответил на вопросы студентов и преподавателей БНТУ-1

В ходе беседы обсудили перспективы строительства доступного жилья для студентов и молодых семей не только в столице, но и в городах-спутниках. Также звучали вопросы развития туризма, электротранспорта и новых локаций для активного отдыха.

Старались построить откровенный разговор. Владимир Кухарев ответил на вопросы студентов и преподавателей БНТУ-4

В формате открытого диалога рассмотрели проект изменений и дополнений Конституции. Подняли тему сохранения исторической правды и патриотического воспитания молодежи. Студенты активно подключились к дискуссии и задали интересующие вопросы.  

Старались построить откровенный разговор. Владимир Кухарев ответил на вопросы студентов и преподавателей БНТУ-7

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:  
Студенты – это креативная часть общества, у них свой особенный взгляд. Очень радует, что студентов интересует будущее страны. Они сегодня задавали ряд вопросов, касающихся проекта Конституции. Мы старались сегодня построить такой откровенный разговор, чтобы максимально обсудить все проблемы. И самое главное – для них решить. Потому что спектр вопросов был самый различный, вопросы истории нашей страны, вопросы общественных отношений.  

Старались построить откровенный разговор. Владимир Кухарев ответил на вопросы студентов и преподавателей БНТУ-10

Сергей Харитончик, ректор Белорусского национального технического университета:  
В стороне не останутся вопросы, связанные с развитием города, поскольку мы живем и трудимся, и учимся в одном из самых лучших городов мира. Понятно, наши ребята гордятся этим и хотят внести свой вклад в развитие города. Например, очень нам интересны те трудовые акции, которые проходят по инициативе города или районов города, где мы высаживаем какие-то кустарники, деревья высаживаем. Когда мы убираем наш город, приводим его в порядок.  

Старались построить откровенный разговор. Владимир Кухарев ответил на вопросы студентов и преподавателей БНТУ-13

Кроме того, на встрече сделали акцент на тему подготовки квалифицированных специалистов и их дальнейшего трудоустройства. Всего в столице насчитывается около 150 тысяч студентов. Каждому гарантировано первое рабочее место.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Владимир Кухарев # Сергей Харитончик # Фотофакт

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