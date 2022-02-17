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Всех членов комиссии опросят на состояние здоровья. Как будет проводиться референдум на участке в минской БСМП?

17 февраля 2022 15:18
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Новости Беларуси. В преддверии референдума в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи прошла диалоговая площадка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Всех членов комиссии опросят на состояние здоровья. Как будет проводиться референдум на участке в минской БСМП?-1

Людмила Ермолович, главная медицинская сестра Городской клинической больницы скорой помощи:  
Организован закрытый участок для голосования в нашей больнице для наших пациентов, которые будут находиться на лечении на тот период. Все санитарно-противоэпидемические мероприятия тоже будут организованы со всеми требованиями. Все члены комиссии будут в начале работы опрошены на состояние здоровья. Участок будет каждый час обрабатываться, поверхности – дезсредствами. Проветривание, кварцевание. В общем, все, как положено, будет проводиться.  

Ольга Чемоданова: история сегодня диктует нам необходимость внесения изменений и дополнений в Основной закон. Подробности здесь.  

# Референдум # общество # Ольга Чемоданова # Людмила Ермолович # Фотофакт

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