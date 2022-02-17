Всех членов комиссии опросят на состояние здоровья. Как будет проводиться референдум на участке в минской БСМП?

Людмила Ермолович, главная медицинская сестра Городской клинической больницы скорой помощи:

Организован закрытый участок для голосования в нашей больнице для наших пациентов, которые будут находиться на лечении на тот период. Все санитарно-противоэпидемические мероприятия тоже будут организованы со всеми требованиями. Все члены комиссии будут в начале работы опрошены на состояние здоровья. Участок будет каждый час обрабатываться, поверхности – дезсредствами. Проветривание, кварцевание. В общем, все, как положено, будет проводиться.

Ольга Чемоданова: история сегодня диктует нам необходимость внесения изменений и дополнений в Основной закон. Подробности здесь.