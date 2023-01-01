«Стараемся приезжать». Руководство НОК и именитые спортивные функционеры поздравили ребят в рамках акции «Наши дети»
Новости Беларуси. Заботы много не бывает, внимания тоже. Здесь призы и подарки уходят на второй план. На первом месте – чувства. Обычные, человеческие. А потому неимоверно искренние, рассказали в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. География тоже значения не имеет, будь то столица, районные центры или даже агрогородки. Гостей ждут. В них верят, и они приходят.
К примеру, руководство Национального олимпийского комитета и именитые спортивные функционеры место встречи определили – Бабичскую специальную школу-интернат, которая располагается в Речицком районе. В ней обучаются 68 воспитанников.
Виктор Лукашенко, президент НОК Беларуси:
Куда приезжает меньше гостей, туда мы стараемся приезжать, вне зависимости от расстояния и времени. И ни разу об этом не пожалели. Как бы далеко ни было место, отсюда уезжаешь или из другого места, ты уезжаешь полон заряда, полон сил и желанием работать дальше.
Кроме чиновников, детей поздравили олимпийская чемпионка-фристайлистка Алла Цупер, бронзовый медалист Игр в Афинах Вячеслав Макаренко и многие другие. Воспитанники школы-интерната получили в подарок интерактивную панель и спортивный инвентарь.
А это кадры уже из белорусской столицы. Баскетбольный десант высадился в социально-педагогическом центре Центрального района Минска. Место встречи традиционное. Федерация сотрудничает с данным учреждением более пяти лет.
Гости приехали, естественно, не с пустыми руками. Они привезли главное – настроение. Ведь центр предназначен для временного проживания несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Конкурсы и упражнения с настоящими баскетбольными мячами никого не оставили равнодушными.
Александр Кудрявцев, экс-капитан национальной сборной Беларуси по баскетболу:
Всегда на такие праздники откликаемся с большим, огромным удовольствием. Очень нравится посещать различные учреждения, начиная от детей разного возраста, поколения. У детей идет только позитивная энергия. Хочется им передавать свою и одновременно заряжаться их. Супер эмоции!
Представители Федерации хоккея в рамках акции посетили Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями физического развития. Ребята получили в подарок экипировку, которая поможет им заниматься спортом и физической культурой. Кроме того, в празднике приняли участие боссы хоккейного клуба «Динамо-Минск». Они подарили ребятам атрибутику для поддержки нашего представителя в КХЛ.
Дмитрий Басков, член Совета Республики:
Мы каждый раз посещаем такие мероприятия. Безусловно, впечатлены их желанием и стремлением к саморазвитию, любви к жизни. Поэтому для нас всегда такие мероприятия носят такой очень эмоциональный характер.
Три локации, три региона, но сотни счастливых детей. На самом деле, их намного больше, ведь акция «Наши дети» началась еще в декабре и продолжается по сей день. А принять участие в ней может любой желающий. Помните: добра и тепла никогда не бывает много.
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