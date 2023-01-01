«Стараемся приезжать». Руководство НОК и именитые спортивные функционеры поздравили ребят в рамках акции «Наши дети»

Новости Беларуси. Заботы много не бывает, внимания тоже. Здесь призы и подарки уходят на второй план. На первом месте – чувства. Обычные, человеческие. А потому неимоверно искренние, рассказали в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. География тоже значения не имеет, будь то столица, районные центры или даже агрогородки. Гостей ждут. В них верят, и они приходят. К примеру, руководство Национального олимпийского комитета и именитые спортивные функционеры место встречи определили – Бабичскую специальную школу-интернат, которая располагается в Речицком районе. В ней обучаются 68 воспитанников.

Виктор Лукашенко, президент НОК Беларуси:

Куда приезжает меньше гостей, туда мы стараемся приезжать, вне зависимости от расстояния и времени. И ни разу об этом не пожалели. Как бы далеко ни было место, отсюда уезжаешь или из другого места, ты уезжаешь полон заряда, полон сил и желанием работать дальше.

Кроме чиновников, детей поздравили олимпийская чемпионка-фристайлистка Алла Цупер, бронзовый медалист Игр в Афинах Вячеслав Макаренко и многие другие. Воспитанники школы-интерната получили в подарок интерактивную панель и спортивный инвентарь.

А это кадры уже из белорусской столицы. Баскетбольный десант высадился в социально-педагогическом центре Центрального района Минска. Место встречи традиционное. Федерация сотрудничает с данным учреждением более пяти лет.

Гости приехали, естественно, не с пустыми руками. Они привезли главное – настроение. Ведь центр предназначен для временного проживания несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Конкурсы и упражнения с настоящими баскетбольными мячами никого не оставили равнодушными.

Александр Кудрявцев, экс-капитан национальной сборной Беларуси по баскетболу:

Всегда на такие праздники откликаемся с большим, огромным удовольствием. Очень нравится посещать различные учреждения, начиная от детей разного возраста, поколения. У детей идет только позитивная энергия. Хочется им передавать свою и одновременно заряжаться их. Супер эмоции!

Представители Федерации хоккея в рамках акции посетили Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями физического развития. Ребята получили в подарок экипировку, которая поможет им заниматься спортом и физической культурой. Кроме того, в празднике приняли участие боссы хоккейного клуба «Динамо-Минск». Они подарили ребятам атрибутику для поддержки нашего представителя в КХЛ.

Дмитрий Басков, член Совета Республики:

Мы каждый раз посещаем такие мероприятия. Безусловно, впечатлены их желанием и стремлением к саморазвитию, любви к жизни. Поэтому для нас всегда такие мероприятия носят такой очень эмоциональный характер.