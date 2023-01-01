Приехали на пересадку почки и решили остаться навсегда. История украинцев, которые нашли новый дом в Беларуси

Новости Беларуси. 2022 стал годом геополитических потрясений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. События в Украине только открыли ящик Пандоры. Финансовые и экономические катаклизмы, перераспределение глобальных сил на планете, столкновение интересов и цивилизаций. Но что бы ни происходило в мире, неизменными для белорусов остаются наши духовные ценности. Милосердие, сопереживание, понимание, а еще спокойствие и тишину в Беларуси нашли тысячи украинцев, которые в нашей стране обрели второй дом. Всего в 2022-м официально белорусами стали более 7 000 иностранцев, из них большинство – граждане Украины. Наш паспорт они получили как по решению Президента, так и по упрощенной процедуре. То есть Новый год эти люди встречали в мирной и спокойной стране, где если и звучат залпы, то только салютом. Почему родину выбирают – мы спросили у новоиспеченных белорусов.

– Давайте сейчас построим из конструктора то, что кто захочет. А потом мы все вместе отгадаем, кто что построил. Хорошо?

– Да!

В этой девушке уже, наверное, не узнать девочку 13 лет, напуганную до смерти взрывами снарядов и лишившуюся в один день всех друзей. Когда жизнь подростка пришлось начинать заново в незнакомом городе, который мама выбрала случайно в поисковике. Сегодня Анастасия Прокопчик уже знает, что это был шанс. Их родную Донецкую область в 2014 году разорвало на части и образно, и буквально.

Анастасия Прокопчик, уроженка Украины, гражданка Беларуси:

Из-за военных действий мы выезжали, была эвакуация, мы были в России. И в это время в наш дом попал снаряд, он сгорел полностью. И мы с мамой – нас всего четверо – думали куда бы, куда бы куда бы? Надо начинать новую жизнь. Очень тепло встретили. С пониманием. Очень комфортно, не чувствовала себя каким-то изгоем.

Сперва, чтобы обрести друзей, Настя отравилась на секцию по гребле. А позже это станет делом всей жизни. Помощником воспитателя девушка получает педагогический опыт, пока заочно учится на детского тренера в университете.

Анастасия Прокопчик:

Много для детей всяких спортивных секций. Когда сюда приехали, просто шок был, что так все для детей здесь сделано. Занимайся каким хочешь видом спорта, это все бесплатно. У нас все это платно и стоит немало.

В октябре в свои 20 лет Настя осознанно выбрала белорусский паспорт и свое гражданство. Правда, за этот год документ пришлось получать дважды. Второй раз – после свадьбы.

Анастасия Прокопчик:

Получила паспорт, получила гражданство. Почему решила стать? Потому что я решила, что хочу здесь остаться на всю жизнь уже. Я не планирую возвращаться в Украину. Грубо сказать, оборвать все связи с Украиной и остаться именно в Бресте, именно в Беларуси. Поэтому решила принять гражданство. За 8 лет неразрешившегося конфликта в Украине успели вырасти дети, кому пришлось резко повзрослеть и начать жизнь заново. Родину, как и мать, не выбирают, но для многих Беларусь за эти годы стала родной.

Анастасия Прокопчик:

Есть мечта обрести свое жилье. И уже окончательно здесь обустроиться. Мирное небо, спокойствие – это самое главное. Это основной критерий, зачем я тогда сюда переехала. Атмосфера своя. Я не чувствую здесь себя чужой, и это главное.

Супруги Ирина и Владимир Федоровы из Днепра. Их история настолько удивляет, что в нее не сразу веришь. Годы борьбы за жизнь – Ирина нуждалась в пересадке почки. Поиски привели за 2,5 тысячи километров в Брест к одним из лучших трансплантологов в Беларуси. Желание жить, загадываемое в каждую новогоднюю ночь семь лет подряд, сбылось. Но за этой страницей их жизни последует совсем другая.

Владимир Федоров, уроженец Украины:

29-го жену должны были выписать. И мы еще не знали, что у нас военные действия уже начались 24-го. Мы готовы были уехать в Украину.

Ирина Федорова, уроженка Украины:

По слухам тех, которые «пересажены», у нас очень тяжело им. Медицины нет, некому вести. Особенно из нашего города Днепр некому вести – нет ни трансплантологов, врачей нет. Владимир Федоров:

Как бы название трансплантология есть, а по сути специалистов очень мало.

В один день они осознали, что не могут вернуться, все документы и дипломы остались в Днепре, а банковские счета недоступны. В Беларуси пара оказалась в положении между небом и землей. Уезжать супруги не хотят, ведь здесь врачи, которые спасли Ирине жизнь.

Владимир Федоров:

Обратились в миграционную службу, там сказали, что вам не положено, так как вы не беженцы.

В этот Новый год они загадывают то, что для кого-то может показаться обыденностью – свой угол в Беларуси и право жить и работать в мирной стране, которой благодарны.

Владимир Федоров:

Операцию сделали, нас не оставили на улице белорусы. Семье спасибо огромное, что они до сих пор нам предоставляют это жилье.

Сотни простых семей, тысячи людей разного возраста и профессий обрели в Беларуси не просто мирное пристанище, а настоящий дом. За 2022 год белорусское гражданство получили свыше 7 000 иностранцев и лиц без гражданства, из них почти 5 500 украинцев. Гражданство им предоставляли как по решению лично главы государства Александра Лукашенко, так и в упрощенном порядке. Гражданство государства, где не возводят стены, а строят мосты. Вопреки и всегда.