Максим Швецов: хочется, чтобы «Динамо» вернулось на первые места. Самим по максимуму чего-то добиться

Новости Беларуси. Пообщаться с целой футбольной командой – задача не из легких, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. А вот с одним игроком – запросто. Так мы и поступили. За чашкой чая на наши вопросы ответил защитник минского «Динамо» Максим Швецов. Артем Шукалович, корреспондент:

Конец года – это время подводить итоги. Максим, каким этот год получился для вас?

«Мог я больше из себя выжимать» Максим Швецов, защитник ФК «Динамо-Минск»:

Лично для меня, считаю, что мог я больше из себя выжимать. То есть как для команды, так и для себя. То есть всегда были какие-то игры неудачные, где можно было с «Витебском» тем же, с «Торпедо», когда мы шли на первом месте, где-то, может, как-то эмоций не хватило или еще чего-то. Такие неудачные две игры, которые переломили ход и считаю, что именно в них можно было сыграть собраннее и лучше. И гораздо выше быть в таблице. Артем Шукалович:

В этом году у вас получилось отметиться и дебютным голом. Это, наверное, памятный момент? Максим Швецов:

Приятно, что забил именно здесь, на родном стадионе. Так получилось и долгожданно, можно сказать. Пять лет, наверное, уже сам заждался. И друзья уже говорили: когда, когда? Так и получилось. Рад, надеюсь, что будут еще. Артем Шукалович:

Этот год закончился для вас личным, так скажем, титулом. В голосовании болельщиков вы были признаны лучшим игроком в составе «Динамо-Минск» сезона. Эта личная награда – это важно? «Хотелось бы больше командные цели добиваться, чем индивидуальные» Максим Швецов:

Конечно, приятно и значит, наверное, не просто так все. Заметили как-то болельщики, может, мою игру. В целом, конечно, не гонюсь за какими-то такими. Наверное, у меня даже и не было до этого ничего такого. Но, в любом случае, приятно. Конечно, хотелось бы больше командные цели добиваться, чем индивидуальные. Лучше пускай команда там была бы повыше, а я там без этих наград. В любом случае, все равно приятно, что так заметили, как-то оценили игру. Может, не просто так это все. Артем Шукалович:

В этом году отпраздновали юбилей еще одной значимой даты для минского «Динамо» – это 40 лет с победы команды в чемпионате СССР. А вот для вас, вы достаточно молодой, это достижение 40-летней давности – это уже сказка, забытая давно или вы помните и это то, к чему надо стремиться? «Хочется тоже самим по максимуму чего-то добиться»

Максим Швецов:

Эта победа, конечно, освещается, передается молодежи. Много фильмов, много интервью. Постоянно именно футболисты того времени рядом как-то с командой, какие-то передают свои слова. То есть поэтому это все не забывается. Это наши традиции минского «Динамо», поэтому, конечно, хочется тоже самим по максимуму чего-то добиться. Именно в этой команде, в этом клубе. Чтобы «Динамо» вернулось на первые места. Артем Шукалович:

Футболисты тех времен – это люди, на которых надо равняться? Максим Швецов:

Да. Я думаю, в какой-то степени да. Тот же Георгий Петрович играл в то время и много рассказывает. Даже на своем примере, как они готовились к игре. То есть какие-то такие вещи, которые тоже интересно послушать. Артем Шукалович:

Вы в этом году принимали участие в матчах национальной команды. Приятно получить вызов, наверное, в сильнейшую команду страны? Максим Швецов:

Да. Конечно, всегда приятно. И конечно, уровень там совсем другой. То есть даже игры с Оманом, с Сирией были последние. Интересно посмотреть, какой футбол там, как они играют. И где-то себя сравниваешь на их уровне. Это всегда интересно и приятно сыграть за сборную. Артем Шукалович:

Вы играете на позиции защитника. Какими качествами должен обладать хороший игрок, чтобы качественно исполнять эту роль? Какие качества важны для защитника? Максим Швецов:

Хладнокровие, конечно, для защитника, наверное, важно. Чтобы как-то не терял голову, не бежал куда попало. То есть выбирал четко по позиции. Агрессия футбольная хорошая спортивная. Артем Шукалович:

А у вас самообладание получилось сохранить? Сколько желтых карточек получили?

Максим Швецов:

В этом сезоне три. Это, в принципе, наверное, не много для защитника. Артем Шукалович:

Вообще вне тренировочного процесса, вне матчей. Часто приходите на стадион «Динамо» полюбоваться, погулять? Максим Швецов:

Иногда где-то рядом тут находишься, проезжаешь его часто – все равно он такой заметный. Едешь. Посмотришь. Что-то вспомнишь, может, какие-то моменты, какие-то игры. Артем Шукалович:

На носу у нас Новый год. А у вас есть праздничное настроение? «3 января уже приступаем к тренировкам» Максим Швецов:

Да. Хорошая погода, хорошее настроение. Отпуск. Поэтому 31 декабря отметим и 3 января уже приступаем к тренировкам. Артем Шукалович:

Новый год с кем планируете отмечать? Максим Швецов:

С родными, потом, может быть, встречусь с друзьями. После 12 обычно было так. Этот год, который был, на кубках много отсутствовали, сборные летали. Конечно, такой он получился, наверное, самый за мою карьеру… Дома мало очень был. В любом случае, любой момент где-то – хочешь, не хочешь, все равно получается и встретиться со всеми. Какие-то выходные есть. Все равно времени хватает на все. Ты хочешь чего-то – ты обязательно встретишься, с кем хочешь. Найдешь на это время. Артем Шукалович:

У людей всегда по-разному. Кто-то любит больше получать подарки. Я вот, например, люблю больше дарить. Особенно если угадал с подарком, попал. То бывает ощущение, как будто тебе самому подарили. А у вас: вы любите больше дарить или получать подарки? Максим Швецов:

Больше дарить. Когда еще угадаешь с подарком, у человека эмоции. Конечно, это очень хорошее чувство, классно себя чувствуешь в эти моменты.