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После взрыва в детском мире на Лубянской площади ограничено движение

24 августа 2025 11:08
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После взрыва в детском мире на Лубянской площади ограничено движение-0

В Москве произошло ЧП в здании Центрального детского магазина, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о гибели одного человека, а также о троих пострадавших из-за инцидента с баллоном для шаров в ЦДМ.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, причина ЧП устанавливается. Согласно предварительной информации, происшедшее – результат технической неисправности оборудования.

Представители Госавтоинспекции города сообщили о введении ограничений в движение транспортных средств на Лубянской площади.

Фото: Pinterest

# ЧП

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