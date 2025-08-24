После взрыва в детском мире на Лубянской площади ограничено движение

В Москве произошло ЧП в здании Центрального детского магазина, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось о гибели одного человека, а также о троих пострадавших из-за инцидента с баллоном для шаров в ЦДМ.
По словам мэра столицы Сергея Собянина, причина ЧП устанавливается. Согласно предварительной информации, происшедшее – результат технической неисправности оборудования.
Представители Госавтоинспекции города сообщили о введении ограничений в движение транспортных средств на Лубянской площади.
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