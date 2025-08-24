У Кургана Славы стартовал супермарафон инвалидов-колясочников Союзного государства

Настоящий символ единства. У Кургана Славы дан старт супермарафону инвалидов-колясочников Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стремление сохранить правду о героях Великой Отечественной войны привело к идее проведения масштабного международного проекта. В мемориальном комплексе прошел митинг-реквием с возложением цветов. Затем – в дорогу. В маршруте – Орша, Смоленск, Вязьма и Ржев.

Дмитрий Павличенко, председатель совета Белорусской ассоциации ветеранов подразделений спецназа войск МВД Беларуси: Сегодня с участием ветеранов нашей организации проводится мероприятие, посвященное 80-летию Победы нашего народа в Великой отечественной войне. Мы – продолжатели дела наших дедов и прадедов. Наши деды и прадеды завоевали Победу и бережно передали ее нам. А наша задача – передать ее следующему поколению.

Максим Кустов, руководитель общественной организации ветеранов войск правопорядка по Смоленской области России:

Сохранение исторической памяти – важная часть того пути, который объединяет наши народы. Сохраняем традиции и чтим их, всегда стараемся их придерживаться. Наши соратники из братской Беларуси придерживаются тех же принципов. Это позволяет сохранять наш культурный код.

В распоряжении участников супермарафона – уникальные автомобили, позволяющие людям на колясках самостоятельно управлять транспортом. От Беларуси и России в дорогу отправились 13 человек.