Лавров отреагировал на слова Макрона про Россию

Как предполагает глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров, президент Франции Эммануэль Макрон, возможно, испытывает дискомфорт после высказываний резкого характера в отношении России. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат отмечает, что «есть разные люди, у них разные культуры». И вполне может быть так, что французскому лидеру самому позже «неудобно по ночам бывает».

По заявлению Макрона, Россия – якобы угроза для Евросоюза. Французский политик выразил мнение, что в скором времени от Москвы не нужно ждать перевоплощения в открытую мирную и демократическую страну, а причина тому – советское наследие.

Макрон назвал Российскую Федерацию «хищником» и «людоедом», которому нужно «продолжать поглощать» территории.

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