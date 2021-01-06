«Станет ещё больше работы». Как депутаты Минска готовятся к Всебелорусскому народному собранию?

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается выдвижение делегатов на VI Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается выдвижение делегатов на VI Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
6 января определен состав участников от Минского городского Совета депутатов. А это 55 человек. В целом от столицы планируется участие 370 делегатов. Каждый должен представить интересы своего округа, затронуть важные для жителей вопросы.
Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Вопросов много. И самое главное, что, по результатам сегодняшней сессии, у депутатов станет еще больше работы. Нам необходимо встречаться с нашими избирателями, решать их вопросы и готовиться к Всебелорусскому собранию, чтобы донести те проблемные моменты, которые сегодня есть в обществе.
Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля. Шестой по счету форум соберет 2 700 участников и приглашенных. Им предстоит детально обсудить основные вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны на ближайшие пять лет.
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