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«Станет ещё больше работы». Как депутаты Минска готовятся к Всебелорусскому народному собранию?

06 января 2021 10:34
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается выдвижение делегатов на VI Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Станет ещё больше работы». Как депутаты Минска готовятся к Всебелорусскому народному собранию?-1

6 января определен состав участников от Минского городского Совета депутатов. А это 55 человек. В целом от столицы планируется участие 370 делегатов. Каждый должен представить интересы своего округа, затронуть важные для жителей вопросы.

«Станет ещё больше работы». Как депутаты Минска готовятся к Всебелорусскому народному собранию?-4

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Вопросов много. И самое главное, что, по результатам сегодняшней сессии, у депутатов станет еще больше работы. Нам необходимо встречаться с нашими избирателями, решать их вопросы и готовиться к Всебелорусскому собранию, чтобы донести те проблемные моменты, которые сегодня есть в обществе.

«Станет ещё больше работы». Как депутаты Минска готовятся к Всебелорусскому народному собранию?-7

Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля. Шестой по счету форум соберет 2 700 участников и приглашенных. Им предстоит детально обсудить основные вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны на ближайшие пять лет.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Андрей Бугров # Евгений Вайцехович # Фотофакт

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