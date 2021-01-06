«Станет ещё больше работы». Как депутаты Минска готовятся к Всебелорусскому народному собранию?

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается выдвижение делегатов на VI Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 января определен состав участников от Минского городского Совета депутатов. А это 55 человек. В целом от столицы планируется участие 370 делегатов. Каждый должен представить интересы своего округа, затронуть важные для жителей вопросы.