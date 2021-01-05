«Успешные, интересные и неравнодушные». Елена Богдан о том, кто представит Белорусский союз женщин на ВНС

Их избрали 5 января. Голосование было организовано в формате видеоконференции. На связь вышли все регионы страны. Как рассказали в БСЖ, в числе участниц – представительницы самых разных сфер деятельности и разного возраста. Женщины с активной жизненной позицией.

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:

Это успешные, интересные и неравнодушные женщины. 135 делегатов, абсолютно разное представительство. Это и рабочие, и работники сельской промышленности, и работники сельского хозяйства, и педагоги, и врачи, и представители социальной сферы.

Я надеюсь, что наши предложения войдут в состав резолюции и лягут в основу тех мероприятий, которые сегодня закладываются в программу социально-экономического развития нашей страны на ближайшие пять лет, и наши делегаты станут активными участниками всех диалоговых площадок, всех обсуждений, и самое главное – принятие резолюции и программы социально-экономического развития.