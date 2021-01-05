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«Успешные, интересные и неравнодушные». Елена Богдан о том, кто представит Белорусский союз женщин на ВНС

05 января 2021 16:13
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Новости Беларуси. Белорусский союз женщин на Всебелорусском народном собрании представят 135 делегатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Успешные, интересные и неравнодушные». Елена Богдан о том, кто представит Белорусский союз женщин на ВНС-1

Их избрали 5 января. Голосование было организовано в формате видеоконференции. На связь вышли все регионы страны. Как рассказали в БСЖ, в числе участниц – представительницы самых разных сфер деятельности и разного возраста. Женщины с активной жизненной позицией.

«Успешные, интересные и неравнодушные». Елена Богдан о том, кто представит Белорусский союз женщин на ВНС-4

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин: 
Это успешные, интересные и неравнодушные женщины. 135 делегатов, абсолютно разное представительство. Это и рабочие, и работники сельской промышленности, и работники сельского хозяйства, и педагоги, и врачи, и представители социальной сферы.

Я надеюсь, что наши предложения войдут в состав резолюции и лягут в основу тех мероприятий, которые сегодня закладываются в программу социально-экономического развития нашей страны на ближайшие пять лет, и наши делегаты станут активными участниками всех диалоговых площадок, всех обсуждений, и самое главное – принятие резолюции и программы социально-экономического развития.

«Успешные, интересные и неравнодушные». Елена Богдан о том, кто представит Белорусский союз женщин на ВНС-7

Белорусский союз женщин является одной из многочисленных общественных организаций: в его рядах более 140 тысяч человек.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Елена Богдан # Фотофакт

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