«Станции всё больше оживают, наполняются пассажирами». Узнали, насколько востребована зелёная ветка

Новости Беларуси. На неделе Минский метрополитен подсчитал количество пассажиров, которые воспользовались подземкой в 2020. В прошлом году в метро спустилось более 220 миллионов человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Перевезли за год больше человек, чем живёт в Бразилии. Минский метрополитен подвел итоги 2020-го К удобству горожан и приезжих открылась новая ветка с двумя пересадочными станциями. И сеть метро продолжает расти: сейчас метростроители работают новыми станциями зеленой ветки. Строительство планируют завершить за 2,5 года.

Когда попадаешь на зеленую ветку, ощущение, как будто находишься в Париже или Москве. Современный яркий дизайн, на всех платформах для безопасности установлены раздвижные двери, которые открываются при подъезде поезда. Защитные ворота оснащены системой автоведения, которая позволяет вписываться в это расстояние. На Зеленолужской линии в переходах появилась еще одно ноу-хау: движущиеся бесступенчатые дорожки – траволаторы. Между станциями курсируют бесшумные новенькие штадлеры.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

Они менее шумные, нет разделения между вагонами, они сквозного прохода. Применяется в составах автоведение, то есть машинист уже контролирует процесс и вмешивается только тогда в управление поездом, когда этого требует та или иная ситуация.

С пуском первого участка зеленой ветки был создан так называемый транспортный треугольник с двумя дополнительными пересадочными станциями на «Вокзальной» и «Юбилейной площади». Это позволило разгрузить действующий пересадочный узел «Купаловская» – «Октябрьская».

Ольга Власовец, корреспондент:

Новые станции зеленой ветки соединяют Юбилейную площадь с улицей Воронянского. Это 3,5 километра. Мы решили провести эксперимент и проверить с помощью таймера, за сколько мы преодолеем это расстояние, воспользовавшись подземкой. 6 минут и 18 секунд составило время в пути от «Ковальской Слободы» до «Юбилейной площади». Пока новые станции свою логистическую функцию выполняют не на сто процентов. Они будут загружены, когда введут в эксплуатацию всю линию и подземка соединит Зеленый луг с Курасовщиной. Но участок новой линии пассажиры уже вписали в свои маршруты.

Как минимум, это очень красиво и очень ново для нашего города.

Открыта новая линия, мы решили покататься, очень нравится, очень красиво. Много где были. Почти как в Европе.