Перевезли за год больше человек, чем живёт в Бразилии. Минский метрополитен подвел итоги 2020-го

Новости Беларуси. «Каменная Горка» – самая популярная станция столичной подземки. В Минском метрополитене подвели итоги за 2020 год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2020-м подземный транспорт перевез почти 220 миллионов пассажиров. Лидирующую позицию в рейтинге заняла станция «Каменная Горка». Ею воспользовались 18 миллионов пассажиров. Также среди самых востребованных «Площадь Ленина», «Уручье», «Малиновка» и «Академия наук».

Стоит отметить, что метрополитен как средство передвижения пользуется популярностью. Удельный вес подземки в городских перевозках занимает более 36 %. Сеть станций метро продолжает развиваться. Почти два месяца назад открылись четыре станции новой Зеленолужской ветки.