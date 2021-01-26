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Перевезли за год больше человек, чем живёт в Бразилии. Минский метрополитен подвел итоги 2020-го

26 января 2021 20:39
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Новости Беларуси. «Каменная Горка» – самая популярная станция столичной подземки. В Минском метрополитене подвели итоги за 2020 год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Перевезли за год больше человек, чем живёт в Бразилии. Минский метрополитен подвел итоги 2020-го-1

В 2020-м подземный транспорт перевез почти 220 миллионов пассажиров. Лидирующую позицию в рейтинге заняла станция «Каменная Горка». Ею воспользовались 18 миллионов пассажиров. Также среди самых востребованных «Площадь Ленина», «Уручье», «Малиновка» и «Академия наук».

Стоит отметить, что метрополитен как средство передвижения пользуется популярностью. Удельный вес подземки в городских перевозках занимает более 36 %. Сеть станций метро продолжает развиваться. Почти два месяца назад открылись четыре станции новой Зеленолужской ветки.

Перевезли за год больше человек, чем живёт в Бразилии. Минский метрополитен подвел итоги 2020-го-4

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
За последние два месяца по третьей линии проехали уже более полумиллиона человек. Это цифра, которая говорит, что нарастают потоки.

# Минское метро # общество # Андрей Дроб # Фотофакт

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