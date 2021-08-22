Сталин просто развёл фалдочки фрака и сделал реверанс при встрече с Риббентропом. Вот как заключался известный пакт о ненападении

Днем 23 августа 1939 года Иоахим фон Риббентроп (министр иностранных дел Германии) по поручению Гитлера прибывает в Кремль. До подписания пакта о ненападении остается всего несколько часов. Этот документ станет сенсацией и будет свидетельствовать о коренном повороте во внешней политике СССР и Германии. Так чем же отличается знаменитый пакт о ненападении от других подобных двусторонних документов, заключенных ранее Германией и Польшей, Великобританией, Францией, Литвой, Латвией и Эстонией? Почему Сталин пошел на соглашение с Гитлером? Откуда появились слухи о существовании дополнительных секретных договоренностей? Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». 14 августа в 22 часа 53 минуты Шуленбург получает по телеграфу пространное официальное послание Риббентропа: «Германия готова заключить с Советским Союзом пакт о ненападении». На следующий день он вслух зачитывает его Молотову.

Советское правительство готово принять Риббентропа для подписания договора 26 или 27 августа и передает в Берлин проект пакта о ненападении. Названный Молотовым срок Гитлера не устраивает, и он повышает ставки, обратившись к Сталину с личным посланием, в котором дает понять, что готов удовлетворить практически любые требования и вновь настаивает на ускорении переговоров. Фюрер не скрывает, для чего соглашение с СССР потребовалось ему так срочно. Срок нападения на Польшу уже назначен.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук:

А из Германии как раз таки в конце августа пришло послание от Адольфа Гитлера, в котором прямо говорилось, что вопрос о войне с Польшей – вопрос решенный, и она начнется независимо от того, будет ли у меня договор с Советским Союзом о ненападении или нет. В общем, германская инициатива была понята, что лучше заключать договор немедленно, а дальше уже выплывать из создавшейся ситуации по возможности. «Поэтому я вторично предлагаю вам принять моего министра иностранных дел во вторник, 22 августа, но не позднее среды, 23 августа. Министр иностранных дел имеет всеобъемлющие и неограниченные полномочия, чтобы составить и подписать как пакт о ненападении, так и протокол».

Послание Гитлера будет передано Шуленбургом Молотову в 15:00 21 августа. В 21:35 того же дня в Берлин поступит лаконичный ответ Сталина: «Советское правительство поручило мне сообщить вам, что оно согласно на приезд в Москву господина Риббентропа 23 августа». Около полудня 23 августа два трехмоторных «Кондора» с Риббентропом и его свитой почти в 40 человек приземляются в Москве. Риббентропа везут по московским улицам из аэропорта в Кремль. Сергей Третьяк:

При этом, что интересно, он видит по пути нацистские флажки, развешенные на столбах, но и стоило ему обернуться назад, он видел как эти флажки сразу же и снимали. В полдень Риббентроп приезжает в Кремль. Неожиданностью для него становится присутствие на переговорах самого Сталина.

Сергей Третьяк:

В Кремле Риббентроп попытался действовать так, как он действовал на переговорах с королем Великобритании. Он приветствовал Сталина нацистским приветствием, на что Сталин просто развел фалдочки фрака и сделал реверанс. То есть каков вопрос, таков ответ. Переговоры состоятся в два этапа. Нацистский министр в течение трех часов обсуждает детали будущего пакта с главой правительства Иосифом Сталиным и наркомом иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым.

Дмитрий Мигун, профессор кафедры историко-культурного наследия Беларуси Республиканского института высшей школы, кандидат исторических наук:

Его приняли, переговоры шли очень сложно. Они шли практически всю ночь. Очень долго. И прямо во время переговоров были выработаны основные условия этого пакта.

Евгений Новик, профессор кафедры гуманитарных дисциплин Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, доктор исторических наук:

И этот договор, договор о ненападении практически состоял из одного пункта, в нем было написано только о том, что Советский Союз и Германия торжественно обещают не нападать друг на друга на протяжении 10 лет. Советский Союз заинтересован в подписании этого договора. Таким образом, он устраняет угрозу международной изоляции и угрозу создания единого антисоветского фронта.

Евгений Новик:

Этот договор давал возможность Советскому Союзу избежать войны на два фронта: против фашистской Германии на Западе и милитаристской Японии на Востоке. И наконец, этот договор позволял Советскому Союзу выиграть время, чтобы завершить комплекс мероприятий по укреплению обороноспособности СССР. Сергей Третьяк:

Советский Союз оказался последней державой Европы, которая подписала с Германией такой договор. Аналогичные договоры о ненападении с Германией имелись практически у всех государств.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:

Это была нормальная практика того времени. Заключение таких договоров и к ним секретных протоколов. По словам присутствующего на встрече Владимира Павлова, личного переводчика Сталина, вождь сделает заявление: «К этому договору необходимы дополнительные соглашения, о которых мы ничего нигде публиковать не будем». После чего излагает содержание будущего секретного протокола о разделе сфер обоюдных интересов.

Около 20:00 по московскому времени Риббентроп отправит Гитлеру срочную телеграмму. В ней он отметит, что переговоры о заключении пакта проходят «положительно в нашем духе», однако СССР требует включить в сферу своих интересов латвийские порты Либава и Виндава. Риббентроп запросит у фюрера согласия на такую уступку со стороны нацистской Германии. Спустя три часа он получит лаконичный ответ Гитлера: «Да, согласен».