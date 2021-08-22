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Осталось около 5%. В Беларуси практически завершили уборку зерновых

22 августа 2021 11:28
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Новости Беларуси. В Беларуси убрано почти 95 % площадей зерновых. 22 августа аграрии встретили с намолотом в 6 миллионов 155 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осталось около 5%. В Беларуси практически завершили уборку зерновых-1

Больше всего работы на хлебной ниве еще остается на севере страны. На юге вовсю отмечают «Дожинки». Это своего рода небольшая передышка перед началом других сельскохозяйственных работ. Вот-вот созреет кукуруза на зерно. Сейчас идут и другие полевые работы. Поднято свыше 20 % льнотресты, посеяна половина озимых крестоцветных культур.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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