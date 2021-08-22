Прямой эфир

300 лет легендарной ярмарке. В Зельве проходит «Анненский кирмаш», и там могут подарить лошадь

22 августа 2021 11:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Традиции бойкой торговли, яркие гуляния и секреты народных мастеров. В Зельве продолжается масштабный праздник – «Анненский кирмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

300 лет легендарной ярмарке. В Зельве проходит «Анненский кирмаш», и там могут подарить лошадь-1

В 2021 году легендарная ярмарка отмечает 300-летний юбилей.

300 лет легендарной ярмарке. В Зельве проходит «Анненский кирмаш», и там могут подарить лошадь-4

Пестрые торговые подворья и калейдоскоп конкурсов, лотерей и представлений – как и много лет назад, на ярмарку приезжают не только за покупками.

300 лет легендарной ярмарке. В Зельве проходит «Анненский кирмаш», и там могут подарить лошадь-7

Так, в Зельве для любителей истории подготовили экскурсии в эпохи викингов, рыцарей и шляхты – с турнирами, выступлениями артистов и угощениями.

300 лет легендарной ярмарке. В Зельве проходит «Анненский кирмаш», и там могут подарить лошадь-10

Желающие могли прокатиться на аутентичных бричках и конных повозках. Не обошлась ярмарка без подарков – в этом году главным призом стала лошадь, символ возрожденного «Анненского кирмаша».

300 лет легендарной ярмарке. В Зельве проходит «Анненский кирмаш», и там могут подарить лошадь-13

В XVIII веке для участия в ярмарке в Зельву приезжали до 5 000 купцов со всей Европы.

300 лет легендарной ярмарке. В Зельве проходит «Анненский кирмаш», и там могут подарить лошадь-16

300 лет легендарной ярмарке. В Зельве проходит «Анненский кирмаш», и там могут подарить лошадь-18

300 лет легендарной ярмарке. В Зельве проходит «Анненский кирмаш», и там могут подарить лошадь-20

300 лет легендарной ярмарке. В Зельве проходит «Анненский кирмаш», и там могут подарить лошадь-22

300 лет легендарной ярмарке. В Зельве проходит «Анненский кирмаш», и там могут подарить лошадь-24

300 лет легендарной ярмарке. В Зельве проходит «Анненский кирмаш», и там могут подарить лошадь-26

На целый месяц – столько длился «Анненский кирмаш» – Зельва становилась большой фестивальной площадкой.

# Фестиваль # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Осталось около 5%. В Беларуси практически завершили уборку зерновых
22 августа 2021 11:28

Осталось около 5%. В Беларуси практически завершили уборку зерновых

Высаживаем плодовые деревья и заготавливаем лекарственные растения. Сверим работы в саду с лунным календарём
22 августа 2021 09:03

Высаживаем плодовые деревья и заготавливаем лекарственные растения. Сверим работы в саду с лунным календарём

Время выкапывать картофель и убирать ранние сорта белокочанной капусты. Что важно сделать в саду и огороде в конце лета
22 августа 2021 08:12

Время выкапывать картофель и убирать ранние сорта белокочанной капусты. Что важно сделать в саду и огороде в конце лета