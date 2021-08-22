Высаживаем плодовые деревья и заготавливаем лекарственные растения. Сверим работы в саду с лунным календарём

Традиционно сверим работы с лунным календарем. В воскресенье, 22 августа, полнолуние, рассказали в программе «Плюс-минус». Сутки после лучше в саду ничего не сажать и не пересаживать.
Традиционно сверим работы с лунным календарем. В воскресенье, 22 августа, полнолуние, рассказали в программе «Плюс-минус». Сутки после лучше в саду ничего не сажать и не пересаживать.
В понедельник после обеда и во вторник (23-24 августа) можно посеять зеленные культуры. Рекомендуется проведение полива с одновременной подкормкой. Хорошее время для заготовки листьев лекарственных растений.
Среда и четверг (25-26 августа) – хорошее время для посева редиса и дайкона. Можно высаживать плодовые деревья, ягодные кустарники и землянику садовую.
В пятницу и выходные дни (27-29 августа) рекомендуется перекапывать и рыхлить почву, вносить удобрения, высаживать растения и бороться с почвенными вредителями.
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