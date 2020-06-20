Сталин признал свою неправоту. За что Рокоссовский получил звание маршала?

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

На берегу Березина только сейчас выглядит так спокойно, а в 1943 здесь было очень жарко. Бобруйский котел кипел, и генерал Рокоссовский варил врага по-своему.

В успехе продуманной им операции сомневался верховный командующий – Иосиф Сталин. Однако войска 1-го Белорусского фронта за день прорвали немецкую оборону и ушли на сотню километров к западу. Это был тот редкий случай, когда Сталин признал свою неправоту и ещё до окончания военной операции дал Рокоссовскому маршала. Этот памятник напоминание о той славной истории.

Бобруйский котёл глазами немецкого солдата: «Повезло, что я вообще выжил»