«Раптам валяцца бомбы, і ўсё! І свет рухнуў. Яе проста ўзялі за руку і адвялі ў дзіцячы дамок, і там бяруць крывю»

Уявіце сабе трагедыю маленькай дзяўчынкі, у якой учора былі і тата, і мама, і жыве яна ў Мінску, і ўсё добра, а раптам валяцца бомбы, і ўсё! І свет рухнуў. Дзе мама – яна не ведае, тата таксама знік. Яе ўзялі за руку, яе ніхто не біў, яе ніхто не катаваў. Яе проста ўзялі за руку і адвялі ў дзіцячы дамок, і там бяруць крывю. Вось трагедыі!

Марат Жилинский, ректор Института подготовки научных кадров НАН Беларуси:

Реплика: вот почёму у историков есть такое понятие о военных, что война глазами ребёнка – это совсем другая война. Война глазам маршала, война глазами солдата, офицера, партизана, подпольщика, оккупанта того же, коллаборациониста – это совершенно разные войны. И вот искусство заключается в том, чтобы вот через призму этого всего – современности, в том числе трансформации нашего сознания современного – посмотреть вот этими глазами. Вот в этом, конечно, и трагизм, и героизм, и вот эта боль.