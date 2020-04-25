Бобруйский котёл глазами немецкого солдата: «Повезло, что я вообще выжил»
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
Бобруйский котел – легендарная точка, в ней сошлись жизненные пути сотен солдат по обе стороны фронта. Многие остались там, расстрелянные в лагере для военнопленных, добитые в лесу партизанами, погибшие в прямом бою.
Немецкую армию «Центр» выбивали из Беларуси необычно: немцы ждали прямого удара. План, предложенный Рокоссовским и со скрипом одобренный Сталиным, развел советские войска. Клещами они сжали противника в кольцо. Как оказалось, этот маневр и был ключевым.
Герхард Имбраген, участник 2-й мировой войны (Германия):
22 июня русские начали наступать. Для нас наступило тяжёлое время. И, конечно, в Бобруйске было очень плохо.
Герхарда призвали на войну по иронии судьбы только 1943, а в Беларусь отправили накануне «Багратиона», в июне 44-го. Судьба упорно играла с ним в поддавки: его ранили в первые дни на фронте и отправили в мирный на вид лазарет под Марьиной Горкой.
В немецком госпитале, в белорусских казармах он впервые увидел и советское гражданское население, и партизан, которых здесь тоже почему-то лечили, и своих братьев по оружию. Его оздоровили быстро, и так же быстро расквартировали под Бобруйск после выздоровления. Тогда для него и началась война.
Герхард Имбраген:
Я пережил трагедию в Бобруйске. Мне повезло, что меня не ранили. Повезло, что я вообще выжил. Нас учили, что немецкий солдат должен сражаться, как рыцарь.