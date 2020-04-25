Бобруйский котёл глазами немецкого солдата: «Повезло, что я вообще выжил»

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

Бобруйский котел – легендарная точка, в ней сошлись жизненные пути сотен солдат по обе стороны фронта. Многие остались там, расстрелянные в лагере для военнопленных, добитые в лесу партизанами, погибшие в прямом бою.

Немецкую армию «Центр» выбивали из Беларуси необычно: немцы ждали прямого удара. План, предложенный Рокоссовским и со скрипом одобренный Сталиным, развел советские войска. Клещами они сжали противника в кольцо. Как оказалось, этот маневр и был ключевым.

Герхард Имбраген, участник 2-й мировой войны (Германия):

22 июня русские начали наступать. Для нас наступило тяжёлое время. И, конечно, в Бобруйске было очень плохо.

Герхарда призвали на войну по иронии судьбы только 1943, а в Беларусь отправили накануне «Багратиона», в июне 44-го. Судьба упорно играла с ним в поддавки: его ранили в первые дни на фронте и отправили в мирный на вид лазарет под Марьиной Горкой.