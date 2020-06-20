«Страдали от поноса и голода». Как немцы бежали от советских войск в 1944-м

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Отто Барт, участник 2-й мировой войны (Германия):

В этой войне не было никакой необходимости, наше поколение не хотело её, ни штатские, ни военные. Войну развязали политики, вернее двое массовых убийц: Гитлер и Сталин. Историки утверждают, что Сталин планировал и сам двинуться на Запад, но Гитлер опередил его. Эти двое и виноваты во всём, а не мы, солдаты. Нас вынудили идти на чужую страну с оружием в руках, стрелять в людей, мы не хотели этого.

Отто Барт – универсальный солдат, он не задавал вопросов командованию зачем и почему. Он не думал о том, как работает пропаганда. Немецких солдат обучили одному – действовать. Думать было кому и без них. Отто Барт:

Мы не знали понятия «освободительная война». Мы обычные солдаты, мы просто выполняли приказы. Хотя нередко задумывались о том, что стоит за этими приказами. Однако неповиновение жестоко наказывалось. Из дневника полковника Артура Юттнера:

Истории исписанные, как под копирку: взял лошадь и друга и пошёл пробиваться через кольцо русского котла. Отто Барт тоже это делал.

Отто Барт:

Мы шли около месяца, продвигались на Запад. Мы испытывали дикий голод и не менее сильный страх. Мы были полностью отрезаны от мира. В любой момент могли наткнуться на русских, они могли быть в любой деревне. Питались мы чем придется: травой, незрелой кукурузой, зерном... Болели, конечно, страдали от поноса и голода, но мы прошли через это и выжили. Из дневника полковника Артура Юттнера: