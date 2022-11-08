Виртуальный девичник. Белоруска создала мобильное приложение для поиска идеальных подруг

Каждое утро вторника они собирались за чашечкой ароматного кофе, чтобы обсудить самые горячие новости. Это Кристина – лидер привлекательной четверки и амбассадор женских нетворкингов. Именно так мог бы начинаться девчачий сериал о дружбе «на шпильке». Но все намного интереснее! Перед вами визуализация уникального отечественного приложения по поиску идеальных подруг.

Просто представьте: вы выходите в свет после длительного декрета или неудавшихся отношений. И вот незадача – все ваши приятельницы давно живут своей жизнью, у них другие интересы и, что греха таить, новые подруги. Удручающая картинка. Возвращаем предыдущую. Поддержка, порция советов и отличное настроение на десерт – женское комьюнити всем на зависть. И это можно воплотить в реальность, сделав всего пару кликов на смартфоне.

Кристина Духович, участница стартап-марафона от Белагропромбанка:

Приложение – это платформа, на которой девушки смогут найти единомышленницу. Целевая аудитория – женщины, и это может быть любая женщина, независимо от возраста. Каждая найдет здесь свое. Алгоритм будет подбирать вам человека на основании ваших интересов, возраста, местоположения, подбирать для вас подходящую собеседницу. Идея Кристины уже нашла отклик. Вопрос поиска дружеских связей для многих все еще остается открытым.

Евгения Безмен, маркетолог-стратег:

Идея классная, я однозначно буду пользоваться. Есть классные фишки, которые Кристина сама придумывала и внедряла в это приложение. Я надеюсь, что когда оно выйдет, оно получит успех. Поставили лайк будущему проекту и организаторы республиканской конкурсной программы Белагропромбанка.

Без команды, опыта и корочки IT-специалиста, имея лишь идею, Кристина рискнула и подала заявку на участие в стартап-марафоне от Белагропромбанка. Сегодня она в списке из 81 участника, зарекомендовавших себя в первом образовательном этапе проекта. Сейчас стартап предприимчивой девушки на стадии акселерации, а впереди заветный Demo Day, где финалисты поборются за четыре гранта в номинациях «Технологии в сельском хозяйстве», «Цифровые технологии в медиа, дизайне и культуре, «Финансовые технологии», «Сервисы и электронная коммерция» и «Передовые производственные технологии».

Евгений Шантило, менеджер управления развития экосистемы Белагропромбанка:

Те идеи, проекты, которые сегодня предлагаются нашими участниками, реализуются и эффективно доводятся до конечной стадии реализации. Проект, целевой аудиторией которого являются исключительно женщины, очень социален и интересен, потому что в любом случае без каких-либо положительных эмоций счастливых женщин, наверное, не бывает и счастливых мужчин.

В актуальность вумен-клуба верит не только его создательница, но и наставник стартап-марафона. Команда трекеров своего рода феи-крестные для предпринимателей. Их магия заключается в уникальных знаниях ведения бизнеса, в умении попадать в тренды на бизнес-рынках. Они помогают вести проект, раскрыть потенциал и не совершить ошибок в самом начале пути.

Наталья Темченко, соучредитель Белорусской ассоциации бизнес-трекеров и консультантов, бизнес-трекер:

Мы работаем как коучи, которые знают методологию построения бизнеса. Если есть масштаб мысли, если есть ширина мышления, тогда и работа с проектом будет вестись хорошо. Помощь экспертов – ключевой фактор успеха, чтобы идея развилась в рабочую конкурентную модель. Создать бизнес за девять месяцев? Легко!

Кристина Духович:

Обучение длилось три месяца. Это была насыщенная программа из разных блоков. Туда была включена информация, которую было необходимо знать стартапу на этапе его основания. Для меня стартап-марафон стал прекрасной платформой, чтобы систематизировать мысли относительно идеи, которая у меня была, и действительно обрести ее целостную структуру. Я ничего не понимала в этой сфере, а благодаря как раз Белагропромбанку у меня появилась возможность узнать, погрузиться в среду стартаперов, потому что с нами на стартап-марафоне были не только начинающие команды, но и команды с более серьезным опытом, у которых можно было получить обратную связь, совет. Это тоже очень ценно.

Стартап-марафон – фабрика звезд в мире бизнеса. От участников необходимы задумка и горящие глаза. От партнеров проекта – команда профессионалов, дальнейшее сопровождение и внедрение в экономическую среду. Ну и главное, чтобы продукт «засиял», он должен быть интересен людям.

Нелли Куприянович, психолог:

Приложение по поиску подруг, я считаю, очень актуально сегодня, безопасно и очень перспективно. С помощью такого приложения здорово можно найти себе подругу, которая будет разделять ваши ценности, хобби. У вас сразу общие интересы будут.