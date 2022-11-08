«Люди всё равно аплодируют и смеются». Почему многим нравится низкосортный юмор?

Международный день Клуба веселых и находчивых. Разминка, приветствие, СТЭМ, битва капитанов, домашнее задание – это только некоторые составляющие искрометной игры, которая для многих стала смыслом жизни. Но далеко не каждый может и умеет хорошо шутить, для этого нужен определенный талант и острый ум. Чувство юмора – это врожденное качество или его все-таки можно прокачать? Об этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я замечала на стендапах, что много сейчас низкосортного юмора. Выходят плохие юмористы, и несмотря на это, люди все равно аплодируют и смеются. Почему так происходит?

Ольга Агеева, психолог:

Я думаю, что люди на самом деле гораздо больше склонны понимать не высокое чувство юмора с тонкими гранями, а что-то среднестатистическое, более банальное, доступное. Это показатель, я думаю, просто в целом того, к чему общество готово. К сожалению, наверное, людей образованных, готовых шутить тонко и изысканно, не так много, и не так много публики, способной это понять. Алеся Лакина:

Почему так много людей, которые пытаются это делать? Выходят на сцену, пытаются шутить, на них смотрят, не реагируют, допустим, зрители никак. Они все равно пытаются. Это хорошо? Ольга Агеева:

Пытаться – это всегда хорошо, безусловно.