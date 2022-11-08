«Люди всё равно аплодируют и смеются». Почему многим нравится низкосортный юмор?

Международный день Клуба веселых и находчивых. Разминка, приветствие, СТЭМ, битва капитанов, домашнее задание – это только некоторые составляющие искрометной игры, которая для многих стала смыслом жизни. Но далеко не каждый может и умеет хорошо шутить, для этого нужен определенный талант и острый ум. Чувство юмора – это врожденное качество или его все-таки можно прокачать? Об этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я замечала на стендапах, что много сейчас низкосортного юмора. Выходят плохие юмористы, и несмотря на это, люди все равно аплодируют и смеются. Почему так происходит?
Ольга Агеева, психолог:
Я думаю, что люди на самом деле гораздо больше склонны понимать не высокое чувство юмора с тонкими гранями, а что-то среднестатистическое, более банальное, доступное. Это показатель, я думаю, просто в целом того, к чему общество готово. К сожалению, наверное, людей образованных, готовых шутить тонко и изысканно, не так много, и не так много публики, способной это понять.
Алеся Лакина:
Почему так много людей, которые пытаются это делать? Выходят на сцену, пытаются шутить, на них смотрят, не реагируют, допустим, зрители никак. Они все равно пытаются. Это хорошо?
Ольга Агеева:
Пытаться – это всегда хорошо, безусловно.
Алеся Лакина:
Может ли из этого что-то получиться в дальнейшем?
Ольга Агеева:
В дальнейшем – обязательно. Труд – если трудиться, то обязательно будет результат. Его не может не быть, он будет. Вопрос понимания того, почему не смешно – я говорю не смешно или шутка несмешная. Ведь есть исполнение, а есть содержание – тут скорее про это. Кто-то не может исполнить, но по содержанию вроде ничего или наоборот, а ведь должно совпадать.
«Пора что-то запилить». Должен ли юмор идти от души и всегда ли нужно вдохновение? Спросили у актера TikTok – подробнее здесь.