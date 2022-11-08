Полента с креветками и авокадо. Как приготовить это полезное блюдо?

Лена Климук, кулинар:

Приготовим очень полезное и сбалансированное блюдо – поленту с креветками и авокадо.

Так как полента готовится достаточно долго, мы начнем именно с нее. Разогреваем сотейник со сливочным маслом. Сливочное масло разогрелось, и я всыпаю туда кукурузную кашу. Кукурузную крупу прогреваем вместе с маслом в сотейнике, чтобы она полностью была в масле.

А сейчас наливаем воду, доводим до кипения и уменьшаем огонь. В процессе готовки кукурузную поленту нужно постоянно помешивать и смотреть за уровнем воды. Вода закипела, мы уменьшаем огонь и накрываем крышкой.

Приступаем к креветкам. Очищаем их от панциря. После того как у креветки удалили пищевод и она очищена от панциря, желательно все промыть и перед жаркой просушить на сухом полотенце.

Обжарим креветки на сливочном масле.

Пока обжариваются креветки, мы успеем подготовить томаты черри.

С одной стороны креветки уже обжарились. Переворачиваем на другую и доводим до готовности. Креветки готовятся достаточно быстро. Поэтому сразу снимаем их с огня.

Для сервировки нам осталось подготовить только авокадо. В хорошем, спелом авокадо очень легко вручную отделить кожуру от мякоти. Порежем на небольшие кубики.