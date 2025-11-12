Какие будут доходы в 2026-м? Депутаты рассмотрели пакет бюджетно-налоговых документов на 2026-й

Какими будут доходы государства в 2026-м и на что будем тратить? Беларусь готовится к новому финансовому году – с курсом на стабильность и социальную поддержку. В Палате представителей обсудили пакет основополагающих законопроектов. Состоялось расширенное заседание профильной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поступления в госказну – 2026 должны составить свыше 54 миллиардов рублей. Более 70 % – обеспечат налоговые доходы. Здесь акцент на устойчивость финансовой системы и справедливость. Что касается непосредственно бюджета – приоритетным остается выполнение социальных обязательств. В центре внимания – интересы людей, развитие регионов, поддержка тех, кому нужна помощь. Основные параметры финансового плана изучил Глеб Прокофьев.

Проект госбюджета на 2026-й сформирован с учетом прогноза развития экономики. Доходы привязаны к ВВП, рост по сравнению с 2024 годом – более 12 %. В сумме – свыше 54 миллиардов рублей. А вот основные траты – придутся на социальную сферу. Это приоритет. В планах увеличить финансирование здравоохранения и образования, а также физкультуры и спорта. Пакет бюджетно-налоговых документов на 2026-й депутаты рассмотрят 25 ноября. Выполнение социальных обязательств – в основе финансового планирования. Вырастут пенсии и расходы на пособия. В целом в сравнении с 2025 годом планируется, что бюджет Фонда соцзащиты населения увеличится почти на 4 млрд рублей. Основным источником доходов традиционно остаются страховые взносы. Среди плательщиков выделяют ИП и физлица, которые перечисляют в бюджет фонда часть налога на профессиональный доход.