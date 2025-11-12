Какие будут доходы в 2026-м? Депутаты рассмотрели пакет бюджетно-налоговых документов на 2026-й
Какими будут доходы государства в 2026-м и на что будем тратить? Беларусь готовится к новому финансовому году – с курсом на стабильность и социальную поддержку. В Палате представителей обсудили пакет основополагающих законопроектов. Состоялось расширенное заседание профильной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поступления в госказну – 2026 должны составить свыше 54 миллиардов рублей. Более 70 % – обеспечат налоговые доходы. Здесь акцент на устойчивость финансовой системы и справедливость. Что касается непосредственно бюджета – приоритетным остается выполнение социальных обязательств. В центре внимания – интересы людей, развитие регионов, поддержка тех, кому нужна помощь.
Основные параметры финансового плана изучил Глеб Прокофьев.
Проект госбюджета на 2026-й сформирован с учетом прогноза развития экономики. Доходы привязаны к ВВП, рост по сравнению с 2024 годом – более 12 %. В сумме – свыше 54 миллиардов рублей. А вот основные траты – придутся на социальную сферу. Это приоритет. В планах увеличить финансирование здравоохранения и образования, а также физкультуры и спорта.
Пакет бюджетно-налоговых документов на 2026-й депутаты рассмотрят 25 ноября.
Выполнение социальных обязательств – в основе финансового планирования. Вырастут пенсии и расходы на пособия. В целом в сравнении с 2025 годом планируется, что бюджет Фонда соцзащиты населения увеличится почти на 4 млрд рублей. Основным источником доходов традиционно остаются страховые взносы. Среди плательщиков выделяют ИП и физлица, которые перечисляют в бюджет фонда часть налога на профессиональный доход.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Справедливое налогообложение доходов граждан сохранится. Принцип в действии – кто больше зарабатывает, тот больше платит в госказну. Предлагается повысить отдельные ставки. К примеру, увеличить транспортный налог на люксовые мотоциклы почти в пять раз.
Нынешние изменения делают систему более справедливой. В прошлом году транспортный налог увеличивали для люксовых автомобилей. В целом с 2026 года в налоговой системе Беларуси будет много важных новаций, направленных на повышение прозрачности и эффективности. Но кардинальных изменений не будет. Кодекс корректируют точечно. Хотя коснется это почти всех категорий налогоплательщиков. При этом налоговые поступления обеспечат более 70 % доходности государственного бюджета.
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