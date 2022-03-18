Ссылаться на свидетельские показания. Вот как заказчик может отстоять свои права в суде, если услуга выполнена некачественно

Права потребителей. Оплачивая товар или услугу, мы рассчитываем, что они будут соответствовать нашим требованиям. О том, что делать и куда обращаться, если возник спор между покупателем и продавцом, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У меня вопрос к Алексею. Как много обращений на некачественно оказанные строительные услуги? Потому что мы слышали про то, как неправильно положена плитка, инсталляция, что люди потом вынуждены просто буквально переделывать ремонт, потому что трубы не так соединены. Были какие-то обращения?

Алексей Лученок, председатель общественного объединения «Общество защиты прав потребителей «Оплот»:

Конечно, были. И судебные дела были, разбирательства. Очень много обращений, абсолютно вы правы. То есть постоянно люди хотят ремонтировать свои квартиры, делать качественные, красивые ремонты. К сожалению, у нас, как правило, индивидуальные предприниматели и организации, бывает, не совсем исполняют свои договорные обязательства и выполняют не совсем то, что хочет потребитель. Наталья Надольская:

Всегда ли заключается договор? Алексей Лученок:

Не всегда. И я даже хотел бы обратить внимание и потребителей, и, наверное, субъектов хозяйствования, которые данные работы выполняют, оказывают эти услуги. Первое – заказываем мы какую-то услугу. Приезжает представитель организации, индивидуальный предприниматель, предварительную считает смету и говорит: «Это будет стоить 5 тысяч долларов в эквиваленте. Но, если мы заключим договор, это будет стоить 6 тысяч долларов, потому что надо оплатить налоги». Соответственно, потребитель делает выбор. Я плачу 5 тысяч, но мы ничего не заключаем, либо 6 тысяч, но мы уже официально показываем.