Прямой эфир

Игорь Сергеенко: идёт информационная война, со стороны Украины вбрасывается масса недостоверной информации

18 марта 2022 13:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Борьба с фейками продолжается. В то время как Беларусь заинтересована в мире на южной границе, украинские СМИ втягивают ее в информационную войну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 18 марта, Игорь Сергеенко опроверг одно из очередных обвинений.  

Напомним, на прошлой неделе украинские журналисты заявляли о самолете, который стартовал с белорусской территории и сбросил снаряды на Украину. После проверки это оказалось неправдой. По словам главы Администрации Президента, сейчас мы находимся в активной фазе информационной войны. Потому важно, что белорусские государственные СМИ дают объективную информацию, чтобы зритель не запутался в потоке лжи.  

Игорь Сергеенко: идёт информационная война, со стороны Украины вбрасывается масса недостоверной информации-1

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Вы видите, что сегодня происходит. Информационная война самая настоящая идет. Да, со стороны Украины вбрасывается масса недостоверной информации. Как отметил глава государства, попытка втянуть нас в войну, в боевые действия. Да, мы противостоим этому и будем противостоять своей правдой и своей готовностью.  

Игорь Сергеенко: идёт информационная война, со стороны Украины вбрасывается масса недостоверной информации-4

Напомним, Игорь Сергеенко продолжает встречаться с разными коллективами страны. Сегодня он посетил 120-ю зенитно-ракетную бригаду Барановичского гарнизона. Офицеры и солдаты настроены на боевую работу. Также служит много женщин, что подтверждает престиж военной профессии в стране.  

# Государственная информационная политика # общество # Игорь Сергеенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Хочется прописать и ответственность покупателя». А что может грозить продавцу за нарушение прав потребителя?
18 марта 2022 13:22

«Хочется прописать и ответственность покупателя». А что может грозить продавцу за нарушение прав потребителя?

«Есть факты задержек зарплаты». Президент о проблемах агропромышленных объединений Витебской области
18 марта 2022 13:12

«Есть факты задержек зарплаты». Президент о проблемах агропромышленных объединений Витебской области

По одной из версий, там гостили князья Витовт и Ольгерд. Рассказываем о белорусском храме времён Средневековья
18 марта 2022 11:45

По одной из версий, там гостили князья Витовт и Ольгерд. Рассказываем о белорусском храме времён Средневековья