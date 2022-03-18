Игорь Сергеенко: идёт информационная война, со стороны Украины вбрасывается масса недостоверной информации

Новости Беларуси. Борьба с фейками продолжается. В то время как Беларусь заинтересована в мире на южной границе, украинские СМИ втягивают ее в информационную войну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 18 марта, Игорь Сергеенко опроверг одно из очередных обвинений.

Напомним, на прошлой неделе украинские журналисты заявляли о самолете, который стартовал с белорусской территории и сбросил снаряды на Украину. После проверки это оказалось неправдой. По словам главы Администрации Президента, сейчас мы находимся в активной фазе информационной войны. Потому важно, что белорусские государственные СМИ дают объективную информацию, чтобы зритель не запутался в потоке лжи.