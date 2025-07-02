Утверждён график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни

В предстоящий праздничный и выходные дни работа столичных медучреждений организуется таким образом, чтобы помощь горожанам была максимально доступной и качественной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, амбулатории, поликлиники, республиканские научно-практические центры, организации службы крови и аптеки 3 июля будут работать по графику государственного праздника. А 4 июля – как в субботний день. В стационарах больниц и РНПЦ другое расписание. В пятницу эти медучреждения будут работать по графику рабочего дня.