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Утверждён график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни

02 июля 2025 17:39
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В предстоящий праздничный и выходные дни работа столичных медучреждений организуется таким образом, чтобы помощь горожанам была максимально доступной и качественной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, амбулатории, поликлиники, республиканские научно-практические центры, организации службы крови и аптеки 3 июля будут работать по графику государственного праздника. А 4 июля – как в субботний день. В стационарах больниц и РНПЦ другое расписание. В пятницу эти медучреждения будут работать по графику рабочего дня.

Утверждён график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни-2
Утверждён график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни-3

Напомним, впереди у белорусов 4 выходных. Рабочая пятница, 4 июля, переносится на субботу, 12 июля.

# День Независимости # Учреждения здравоохранения

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