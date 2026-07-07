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Сразу 4 экипажа-тысячника появились в сельхозпредприятии Речицкого района

07 июля 2026 12:49
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Агрокомбинат «Холмеч» задает темп. Сельхозпредприятие Речицкого района стало первым хозяйством в стране, где появились сразу четыре экипажа-тысячника. Прямо на поле 7 июля чествовали комбайнеров и водителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу 4 экипажа-тысячника появились в сельхозпредприятии Речицкого района-2

Первую тысячу тонн зерна в новом сезоне намолотил комбайнер со звучной фамилией Великоборец. Для Дмитрия нынешняя жатва уже 14-я. Новость о том, что он стал первым рекордсменом нынешней жатвы, застала его за штурвалом комбайна. Теперь Дмитрий готов покорять дальнейшие рубежи и обещает выйти на новый уровень по намолоту.

Сразу 4 экипажа-тысячника появились в сельхозпредприятии Речицкого района-4

Дмитрий Великоборец, механизатор агрокомбината «Холмеч»:
На такой уровень первый раз я вышел. В области набирал первый, но в республике это первый раз. Если позволит погода, урожай вроде в этом году неплохой, то к концу уборочной можно и удивить. Надежда есть еще пару тысяч намолотить.

Сразу 4 экипажа-тысячника появились в сельхозпредприятии Речицкого района-6

Опытным комбайнерам не уступают и те, кто только начинает трудовой путь. Заветную планку в тысячу тонн преодолел представитель молодежного экипажа Антон Держановский. Он, как и его коллеги, если позволяет погода, трудится с шести утра и до позднего вечера.

В одной связке с комбайнерами и водители-рекордсмены. Искренние поздравления от руководства Гомельской области сегодня принимали Сергей Кашкар и Александр Забиран. В детстве они вместе ходили в одну школу, а сейчас в один день установили рекорд по перевозке зерна.

Сразу 4 экипажа-тысячника появились в сельхозпредприятии Речицкого района-8

А между собой соревнуетесь?

Александр Забиран, водитель агрокомбината «Холмеч»:
Да
– Партнерствуем.
– Мы машина в машину идем. Новые машины. Одной – год, а одной – месяц.

Сразу 4 экипажа-тысячника появились в сельхозпредприятии Речицкого района-10

В нынешнем сезоне уборочную кампанию в агрокомбинате начали как никогда рано. Пока в работе – озимый ячмень. Его урожайность – более 40 центнеров с гектара. На полях дозревают рапс, тритикале и пшеница.

В ближайшие недели аграрии Гомельской области, как в целом и всей страны, будут работать в максимально напряженном режиме. На кону урожай зерновых и зернобобовых культур – результат труда тысяч людей.

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# Сельское хозяйство # Уборочная кампания # Иван Крупко

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