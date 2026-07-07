Сразу 4 экипажа-тысячника появились в сельхозпредприятии Речицкого района

Агрокомбинат «Холмеч» задает темп. Сельхозпредприятие Речицкого района стало первым хозяйством в стране, где появились сразу четыре экипажа-тысячника. Прямо на поле 7 июля чествовали комбайнеров и водителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первую тысячу тонн зерна в новом сезоне намолотил комбайнер со звучной фамилией Великоборец. Для Дмитрия нынешняя жатва уже 14-я. Новость о том, что он стал первым рекордсменом нынешней жатвы, застала его за штурвалом комбайна. Теперь Дмитрий готов покорять дальнейшие рубежи и обещает выйти на новый уровень по намолоту.

Дмитрий Великоборец, механизатор агрокомбината «Холмеч»:

На такой уровень первый раз я вышел. В области набирал первый, но в республике это первый раз. Если позволит погода, урожай вроде в этом году неплохой, то к концу уборочной можно и удивить. Надежда есть еще пару тысяч намолотить.

Опытным комбайнерам не уступают и те, кто только начинает трудовой путь. Заветную планку в тысячу тонн преодолел представитель молодежного экипажа Антон Держановский. Он, как и его коллеги, если позволяет погода, трудится с шести утра и до позднего вечера. В одной связке с комбайнерами и водители-рекордсмены. Искренние поздравления от руководства Гомельской области сегодня принимали Сергей Кашкар и Александр Забиран. В детстве они вместе ходили в одну школу, а сейчас в один день установили рекорд по перевозке зерна.

А между собой соревнуетесь? Александр Забиран, водитель агрокомбината «Холмеч»:

Да

– Партнерствуем.

– Мы машина в машину идем. Новые машины. Одной – год, а одной – месяц.