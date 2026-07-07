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Песчаный пляж и множество развлечений – показываем новую локацию на берегу Минского моря

07 июля 2026 11:53
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Белые мачты, водная гладь, песчаный пляж и множество развлечений. Позагорать летним жарким днем теперь можно на новой столичной локации на берегу Минского моря. Здесь раскинулся настоящий оазис для тех, кто соскучился по отпуску, но пока остается в городе. Сейчас мы проведем для вас экскурсию. 

Песчаный пляж и множество развлечений – показываем новую локацию на берегу Минского моря-2

Ольга Коробчиц, руководитель арт-парка:
Мы собрали очень большое количество локаций, такие как большая пляжная зона, бьюти-зона, зона кинотеатра под открытым небом, зона чилаута, а также зоны, в которых есть арт-объекты. 

Прилечь и забыть обо всем можно с комфортом. Шезлонги, мягкие пуфы, уютные перголы открытого и закрытого формата. Прячься в тень или подставляй лицо солнцу, как душа пожелает. А если захочется перекусить, не придется никуда бежать. На пляже работает зона фуд-корта. 

Песчаный пляж и множество развлечений – показываем новую локацию на берегу Минского моря-4

Здесь множество развлечений на любой вкус. Яхты, катамараны, каноэ, лодки, сапборды. Приходите и проводите время с удовольствием. Водный транспорт тут практически на любой вкус. Но главная фишка этого места – возможность подняться над городом и посмотреть на привычные пейзажи совсем другими глазами – с высоты птичьего полета. 

Ольга Коробчиц:
Это поднятие на воздушном шаре. Мы еженедельно по выходным планируем катать людей и поднимать их в воздух, так чтобы они увидели и насладились красотой нашего Минского моря. В течение всего летнего периода на территории парка запланировано большое количество мероприятий, особенно по выходным дням. То есть это будет фестиваль сапбордов, это один из самых крупных фестивалей, который состоится в августе у нас. Запланирована большая розовая вечеринка, планируется еще несколько концертов, а также вечеринок. 

Подробности в видео

# Отдых

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