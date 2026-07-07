Песчаный пляж и множество развлечений – показываем новую локацию на берегу Минского моря

Белые мачты, водная гладь, песчаный пляж и множество развлечений. Позагорать летним жарким днем теперь можно на новой столичной локации на берегу Минского моря. Здесь раскинулся настоящий оазис для тех, кто соскучился по отпуску, но пока остается в городе. Сейчас мы проведем для вас экскурсию.

Ольга Коробчиц, руководитель арт-парка:

Мы собрали очень большое количество локаций, такие как большая пляжная зона, бьюти-зона, зона кинотеатра под открытым небом, зона чилаута, а также зоны, в которых есть арт-объекты. Прилечь и забыть обо всем можно с комфортом. Шезлонги, мягкие пуфы, уютные перголы открытого и закрытого формата. Прячься в тень или подставляй лицо солнцу, как душа пожелает. А если захочется перекусить, не придется никуда бежать. На пляже работает зона фуд-корта.