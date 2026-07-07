Лучшие практики женского предпринимательства Беларуси и Китая обсудили в Минске

Новые совместные проекты, развитие женского предпринимательства и обмен опытом в социальной сфере. Эти темы обсуждали в Минске во время встречи представительниц Белорусского союза женщин с делегацией Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Белорусского союза женщин:

Наша социальная поддержка и то, как поддерживает правительство и многодетные семьи, и какие выплаты у нас есть. В этом, они сказали, им надо обращать на нас внимание и смотреть, как мы, несмотря на то, что мы небольшая страна, но очень сильно поддерживаем наших мамочек, поддерживаем наших детей. Три года декретного, не каждая страна себе может позволить оплачивать. Поэтому сегодня на этой встрече обсуждалась и эта тема – поддержки мам, поддержки здоровой нации в обеих странах.

В ходе встречи китайскую делегацию пригласили принять участие в традиционном Женском бизнес-форуме, который пройдет в Беларуси осенью. Он традиционно объединит предпринимательниц и представителей органов власти для обсуждения мер поддержки бизнеса, инвестиционных возможностей и перспектив реализации новых совместных проектов.