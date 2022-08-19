«Спорт, интеллект, творчество». Фестиваль работающей молодёжи «Олимпия-2022» проходит под Воложином

Новости Беларуси. В Воложинском районе проходит XVI Национальный спортивно-массовый фестиваль работающей молодежи «Олимпия-2022», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Живописный берег Ислочи стал столицей для актива БРСМ. Здесь собрались лучшие представители молодежи, которые трудятся на крупных предприятиях и в организациях страны. Это более 600 человек. Программа фестиваля насыщенная. 18 команд принимают участие в различных соревнованиях. В том числе в конкурсе авторской песни, танцевальном патриотическом флешмобе и интеллектуальной битве.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Здесь собрались представители различных профессий: от наших спасателей, представителей легкой промышленности до тружеников села, до предприятий, крупных и знаковых. Такие площадки, в том числе как лагерь «Олимпия», направлены на то, чтобы сплотить молодых людей вокруг таких важных ценностей, как спорт, интеллект, творчество.

Александр Дичковский, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:

Мы представляем Минский областной комитет, представляем команду Минской области. В ней сегодня представлены команды «Беларуськалия», БелАЗа, поэтому агрегаты с нами. Надеемся и верим, и будет только победа.

Екатерина Гришина, специалист по работе с молодежью ОАО «БелАЗ»:

Мы первый раз только на данном фестивале, никогда еще не принимали в нем участие. Конечно, для нас это все новое, впервые. Для нас это очень важно, потому что буквально три недели назад мы заняли первое место, нас пригласили теперь на «Олимпию». И, конечно, мы не должны подвести наше родное предприятие и наш родной город Жодино.