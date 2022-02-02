Списывать всё на генетику будет не совсем верно. Почему дети заболевают раком?

Победить рак. Каждый пятый житель Земли заболевает онкологией. Самое главное – не опускать руки и продолжать борьбу. Наша медицина уже совершила настоящий прорыв в сфере диагностики и лечения. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Андрей Туровец, психолог, директор центра семейной психологии:

Есть тема детской онкологии. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Вот тут я вообще могу сразу начать рыдать, потому что каждый раз, когда я вижу эти картинки, сюжеты, истории – невозможно, наверное, пережить. Андрей Туровец:

В 1990-х годах я столкнулся с этим вопросом с собственным ребенком. Мы прошли лечение так называемого острого лимфобластного лейкоза в клинике нашей белорусской. Сын жив, у него все хорошо. Он женат и обучился на микробиолога. Но эти три года лечения и реабилитации, которые мы прошли, конечно, оставили очень серьезный след. Поэтому со мной разговаривали, как с пациентом, как с родителем пациента. Во многом это подвигло меня заниматься психологией. Психология – это мое второе образование. Первое образование – инженер. После болезни сына, я направил свои стопы в психологию, чтобы разобраться с этой темой. Почему вообще дети заболевают, как семья влияет. Мы хотели создать систему реабилитации семейного типа. Для этого специально был построен центр помощи семье и детям. Он сейчас существует, но, к сожалению, этими вопросами не занимается. Там был специальный этаж для семей, в которых есть онкобольной ребенок. Но мы понимаем точно так же, что когда есть онкобольной пациент, то надо работать не только с ним, но и с семьей. И заниматься обязательно реабилитацией всех участников. Надо еще заниматься реабилитацией и медиков, которые работают в этой проблеме. К большому сожалению – я очень уважаю наше государство и все те усилия, которые прилагаются в отношении медицины – но качественной реабилитационной системы у нас нет для пациентов, детей, родителей. Вот об этом надо говорить на самом высоком государственном уровне. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

15 февраля у нас Международный день детей, больных раком. Все-таки почему дети болеют? Это наследственность?

Евгений Цховребов, врач-онколог-хирург:

Сложный вопрос. Алена Родовская:

Образ жизни явно сюда не подходит. Евгений Цховребов:

Здесь большую часть наследственность, какая-то генетическая поломка. Куча есть синдромов, которые приводят к поломке, мутации. Наверное, только так. Это сложная тема, до конца неизвестная. Андрей Туровец:

Да, с медицинской точки зрения она рассматривается одним образом, с психологической – немножко другим, с духовной – третьим. Но, все равно, мы должны понять, что дети – это такие же люди, как и взрослые, только еще которые не выросли. Если только списывать все на генетику – это будет не совсем верно. Все-таки ребенок тоже приходит решать свои жизненные задачи. Дети иногда в детском возрасте встречаются с жизненными задачами. Работая консультантом в детском онкоцентре, я на волонтерских началах вел прием семей, мам, которые там находились. Сам, проболтавшись полтора года в больнице, я понимал, как они себя чувствуют. Алена Родовская:

А как они себя чувствуют?

Андрей Туровец:

Вы знаете, это как работа на конвейере, то есть это химиотерапия, лекарства, уколы, утешение ребенка, приведение себя в порядок. Сейчас, слава богу, есть хотя бы условия для этого. В 1990-х годах это все происходило в очень плохо приспособленных помещениях, где мы спали на раскладушках, если повезет. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Вы уже о своем примере говорите непосредственно? Андрей Туровец:

Да, сейчас совершенно все по-другому. Поэтому, понимая изнутри, что переживают люди, я пришел к такому выводу профессиональному. Болезнь ребенка онкологическая – это частая задача не только для него, но и для всей семьи. Если семья находит правильное решение, сплачивается – чаще всего ребенок выходит в хорошую ремиссию, выздоравливает и выживает. Если семья, к сожалению, дает трещину – например, часто бывало так, что отцы уходили. Более 40 % отцов сбегали с тонущего корабля. Алена Родовская:

И дети не выживали? Андрей Туровец:

Не будем привязывать это напрямую. Бывало так, что отец исчезал, но ребенок выживал.