Прокуратура проверяет качество питания в школах Гомельской области

Что показывают проверки и как на местах пытаются улучшать школьное меню? Узнавала Анна Корольчук.

Организация школьного питания – вопрос, который в стране находится под контролем главы государства. Президент требует выстроить четкую, прозрачную и безопасную систему, чтобы каждый ребенок получал качественный и полноценный обед. Но даже при таком внимании надзорные органы продолжают фиксировать нарушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В средней школе в Круговец-Калинино прокуратура обнаружила плесень на сухофруктах для компота.

Анна Кучинская, старший помощник прокурора Добрушского района:

Работниками кухни использовались сухофрукты из крайних поставок, что явилось причиной порчи более 4 кг сухофруктов из первой поставки. Принимаются меры по выявлению виновного лица и привлечению его к материальной ответственности.

Выявлялись и факты использования инвентаря с нарушением его целостности. Данный инвентарь был руководителем учреждения образования сразу же в ходе проверки изъят, исключен из оборота на кухне и в настоящее время заменен.

Предписания ревизоров устраняют оперативно. При этом повара стараются разнообразить рацион детей, учитывая экономическую составляющую.