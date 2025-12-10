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Прокуратура проверяет качество питания в школах Гомельской области

10 декабря 2025 17:21
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Организация школьного питания – вопрос, который в стране находится под контролем главы государства. Президент требует выстроить четкую, прозрачную и безопасную систему, чтобы каждый ребенок получал качественный и полноценный обед. Но даже при таком внимании надзорные органы продолжают фиксировать нарушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что показывают проверки и как на местах пытаются улучшать школьное меню? Узнавала Анна Корольчук. 

Прокуратура проверяет качество питания в школах Гомельской области-2

В средней школе в Круговец-Калинино прокуратура обнаружила плесень на сухофруктах для компота.

Прокуратура проверяет качество питания в школах Гомельской области-4

Анна Кучинская, старший помощник прокурора Добрушского района:
Работниками кухни использовались сухофрукты из крайних поставок, что явилось причиной порчи более 4 кг сухофруктов из первой поставки. Принимаются меры по выявлению виновного лица и привлечению его к материальной ответственности. 

Выявлялись и факты использования инвентаря с нарушением его целостности. Данный инвентарь был руководителем учреждения образования сразу же в ходе проверки изъят, исключен из оборота на кухне и в настоящее время заменен.

Предписания ревизоров устраняют оперативно. При этом повара стараются разнообразить рацион детей, учитывая экономическую составляющую. 

Прокуратура проверяет качество питания в школах Гомельской области-6

Елена Евсеенко, повар Круговец-Калининской средней школы Добрушского района:
Меню меняется каждые месяца три. У нас часть овощей выращивается на своем огороде. Картофель, свекла, морковь, лук. Очень хорошо удешевляет питание. Можно добавлять больше фруктов. 

Всего в этом году прокуроры Гомельской области направили три поручения о начале административного процесса и вынесли два постановления о возбуждении дисциплинарного производства, связанных с нарушениями в системе школьного питания региона. 

Далее смотрите в видео.

# Школы в Беларуси

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