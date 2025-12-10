Локальные мемы играют важную роль во взаимодействии людей – Елизавета Гайдукевич

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Елизавета Гайдукевич, психолог:
Социальные сети, какие-то локальные мемы играют важную роль в нашем взаимодействии друг с другом. Например, среди сверстников важно знать, какие сейчас мемы в ходу, что обсуждается. Я в этом не разбираюсь, поэтому мне бывает сложно внедриться в разговор.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Скуф или пикми – сможете объяснить человеку?
Елизавета Гайдукевич:
Очень вряд ли. Поэтому, с одной стороны, социальные сети могут негативно повлиять на психику человека, с другой стороны, они уже являются важной частью нашей жизни. Наверное, без них уже практически никак.
Муковозчик: TikTok – это следующий виток оглупления населения всего земного шара.