Локальные мемы играют важную роль во взаимодействии людей – Елизавета Гайдукевич

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Елизавета Гайдукевич, психолог:

Социальные сети, какие-то локальные мемы играют важную роль в нашем взаимодействии друг с другом. Например, среди сверстников важно знать, какие сейчас мемы в ходу, что обсуждается. Я в этом не разбираюсь, поэтому мне бывает сложно внедриться в разговор.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Скуф или пикми – сможете объяснить человеку?

Елизавета Гайдукевич:

Очень вряд ли. Поэтому, с одной стороны, социальные сети могут негативно повлиять на психику человека, с другой стороны, они уже являются важной частью нашей жизни. Наверное, без них уже практически никак.