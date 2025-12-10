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Локальные мемы играют важную роль во взаимодействии людей – Елизавета Гайдукевич

10 декабря 2025 17:23
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. 

Локальные мемы играют важную роль во взаимодействии людей – Елизавета Гайдукевич-2

Елизавета Гайдукевич, психолог:
Социальные сети, какие-то локальные мемы играют важную роль в нашем взаимодействии друг с другом. Например, среди сверстников важно знать, какие сейчас мемы в ходу, что обсуждается. Я в этом не разбираюсь, поэтому мне бывает сложно внедриться в разговор.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Скуф или пикми – сможете объяснить человеку? 

Елизавета Гайдукевич:
Очень вряд ли. Поэтому, с одной стороны, социальные сети могут негативно повлиять на психику человека, с другой стороны, они уже являются важной частью нашей жизни. Наверное, без них уже практически никак.

Муковозчик: TikTok – это следующий виток оглупления населения всего земного шара.

# Психология # социальные сети # Интернет # Григорий Азарёнок # Елизавета Гайдукевич

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