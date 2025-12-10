Делегат ВНС: патриотизм – это не только слово «Родина» на бумаге. Он начинается с трудолюбия

Игорь Пилюк, директор сельхозпредприятия, убежден, что будущее белорусского села – это сочетание современных технологий, грамотного хозяйствования и бережного отношения к людям. Именно эти принципы легли в основу его предложений.

Кто они, люди, которые несут ответственную миссию: представлять свои регионы, предприятия и коллективы на народном вече? Сегодня в программе Новости «24 часа» на СТВ рассказываем о делегате ВНС, который отправится в Минск от Брестской области.

Игорь Пилюк, директор сельхозпредприятия «АгроОзяты», делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Я Пилюк Игорь Михайлович, директор сельскохозяйственного унитарного предприятия «АгроОзяты», делегат VII Всебелорусского народного собрания. Год был сложным. Были заморозки, но все приняты меры. Был получен урожай, он собран вовремя, в установленные сроки.

Поэтому по итогам года по зерновым культурам имеем плюс 200 тонн зерна и плюс 2 200 тонн зерна кукурузы. Кормами мы тоже обеспечены в этом году. Будем с кормами, будем с молоком. Свою роль я вижу как делегата. Это обсуждение, принятие решения программы на пятилетие.

Для себя выделил несколько вопросов. Это патриотическое воспитание нашей молодежи. Да, много делается в стране, в учреждениях образования, в семье. Но все равно недостаточно, потому что патриотизм – это не только слово «Родина» на бумаге, это не только знание гимна, знание герба своего государства. Патриотизм начинается с трудолюбия.