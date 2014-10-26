Специальный репортаж СТВ: жительница Новосибирска готовит белорусскую затирку и рассуждает о стране

Новости России. В Новосибирске белорусские деловые круги на неделе говорили о создании с Беларусью совместных производств. В российском регионе прошла Национальной выставки нашей страны и бизнес-форум. Есть заинтересованность в сборке тракторов белорусских марок. Планируется развивать сотрудничество в высокотехнологичной сфере. Ученые двух стран сейчас трудятся над 30 совместными проектами. Но лучше всего идут белорусские продукты.

Нескончаемые очереди у белорусских прилавков даже в сибирский мороз заставили продавцов попотеть. Но сарафанное радио быстрее всех СМИ сделало ярмарке рекламу.

Яна Полонская, жительница Новосибирска:

Узнала от знакомых (они уже тут были), потом увидела по телевидению. Продукты хорошие, сегодня на работе услышали хорошие отзывы про сыр, колбасу.

Аншлаг у прилавков в любую погоду. И многочисленные просьбы продавцов выйти на бис.

Яна Полонская, жительница Новосибирска:

Что-нибудь вкусненькое осталось? Завтра тогда.

У нас в Новосибирске фабрика шоколадная хорошая? Но я хотела попробовать что-нибудь новенькое, какие-то интересные конфеты.

Встретить тезку в Сибири не ожидала. Оказывается, Яна, как и многие новосибирцы, поклонница белорусских продуктов. Здесь их увидишь нечасто. Все-таки расстояние – 4 тысячи километров. Цены не ниже местных. Но за качество и вкус, с которым ассоциируется все белорусское, готовы заплатить. Многие продукты почти что оптом покупали.

Тем временем мы уже на кухне нашей героини. Вот и трофеи продовольственного шоппинга. За ними пришлось потолкаться в очередях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Яна Полонская, жительница Новосибирска:

Что мы сегодня приобрели: молоко, сливки, яблоки (больно красивые, захотелось попробовать, у нас поменьше), колбаса, сметана, детям конфеты.

Из этого проднабора хозяйка хочет приготовить что-нибудь белорусское. Выбираем старинное блюдо – белорусскую затирку.

Яна Полонская, жительница Новосибирска:

Молоко перелили в кастрюлю. Что сейчас должны еще сделать?

А дальше все по бабушкиному рецепту: поджариваем муку до золотистого цвета.

Яна Полонская, жительница Новосибирска:

Драники мы знаем, а остальные блюда, подумаешь, они, наверное, и белорусские, и русские: и пельмени, и вареники, наверное, и там, и там уважают.

Оказывается, Беларусь коренная сибирячка знает больше по названиям предприятий с этикеток на продуктах. Была всего однажды проездом. Но это упущение мечтает исправить.

Яна Полонская, жительница Новосибирска:

Я только Брест видела, проездом в Европу. Понравился, чистый, красивый. Хозяйственный Батька, говорят, у вас.

Тем временем беремся перемешивать ингредиенты.

Яна Полонская, жительница Новосибирска:

Должна быть однородная масса, насколько я понимаю.

На ее столе продукты не только вкусные, но и полезные. Яна – научный сотрудник. Кардиолог.

Яна Полонская, жительница Новосибирска:

Насколько знаю, у вас кардиологический центр есть, кардиология развивается. Думаю, тоже будет совместное сотрудничество.

Что Яна как ученый-медик разделяет, так это приверженность белорусов к спорту.

Яна Полонская, жительница Новосибирска:

У нас тоже соревнования есть, массовые забеги, марафонские забеги. Мы зимой на лыжах семьей ездим. Но у нас снега побольше и лежит дольше. У нас лыжни больше.

Поддерживает и новую белорусскую инициативу – налог на тунеядство.

Яна Полонская, жительница Новосибирска:

Мудрая мысль. Не хочешь работать – плати. А с чего платить, если не работает? Есть те, кто ищет работу, но не всегда желаемое совпадает с предлагаемым. Раньше было больше промышленных предприятий, сейчас все больше торговля.

Пока у нас затирка готовится, попробуем колбаску и сыр. Будет белорусский ужин в сибирских условиях.

На дегустацию зовет сына. А сама Яна сладкоежка. Не терпится попробовать белорусских конфет.

Яна Полонская, жительница Новосибирска:

Начинка какая вкусная. И шоколад хороший.

В холодильнике, кстати, обнаруживается и дублер продукта с ярмарки.

Яна Полонская, жительница Новосибирска:

У меня оказалась сгущенка белорусская, которую я купила не на ярмарке. Сливки мне подарила сестра, сделаны в Беларуси. Говорит, очень вкусные.

А на десерт – свежевыжатый сок. Из белорусских яблок, купленных на ярмарке. Но и это не все «Made in Belarus», что есть на кухне нашей героини.

Яна Полонская, жительница Новосибирска:

Вот у нас раритетная соковыжималка, ей уже лет 15, до сих пор работает.

После такого белорусско-сибирского кулинарного дуэта остается приятное послевкусие.

Яна Полонская, жительница Новосибирска:

С чем еще теперь Беларусь будет ассоциироваться? С гостями, с затиркой белорусской, яблоками, продуктами и с людьми.