Генпрокурор России о борьбе с кибератаками: «На экспертном уровне мы готовы поделиться с вами опытом»
Сотрудничество генеральных прокуратур Беларуси и России предметно обсудили главы двух ведомств. На встрече Андрей Швед и Игорь Краснов подчеркнули: взаимодействие давно приобрело не просто рабочий, а партнерский и дружественный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Генеральная прокуратура России – наш основной партнер в вопросах международно-правового сотрудничества. Причем коллеги оказывают помощь оперативно и в строгом соответствии с законом, чего не скажешь о западных странах. Так, за 2021 год в Россию направлено почти полторы сотни ходатайств о выдаче лиц для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора, а также свыше 4 тысяч просьб об оказании правовой помощи по уголовным делам. Поставлена и работа по совместному отражению кибератак и выявлению онлайн-мошенничества.
Игорь Краснов, генеральный прокурор России:
Ежегодно в России и, безусловно, в мире возрастает количество кибератак и случаев онлайн-мошенничества, которые совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Актуальной остается проблема контроля за виртуальными активами и установления источника их происхождения. Российской прокуратурой уже реализован комплекс мер, направленных на пресечение различных правонарушений на криптовалютном рынке. Уважаемый Андрей Иванович, по белорусским запросам о правовой помощи мы также видим, что эта проблема актуальна и для вас. В связи с этим на экспертном уровне мы готовы поделиться с вами опытом в данной области.
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