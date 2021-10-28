Генпрокурор России о борьбе с кибератаками: «На экспертном уровне мы готовы поделиться с вами опытом»

Сотрудничество генеральных прокуратур Беларуси и России предметно обсудили главы двух ведомств. На встрече Андрей Швед и Игорь Краснов подчеркнули: взаимодействие давно приобрело не просто рабочий, а партнерский и дружественный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генеральная прокуратура России – наш основной партнер в вопросах международно-правового сотрудничества. Причем коллеги оказывают помощь оперативно и в строгом соответствии с законом, чего не скажешь о западных странах. Так, за 2021 год в Россию направлено почти полторы сотни ходатайств о выдаче лиц для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора, а также свыше 4 тысяч просьб об оказании правовой помощи по уголовным делам. Поставлена и работа по совместному отражению кибератак и выявлению онлайн-мошенничества.